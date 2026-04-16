O crédito rural empresarial registrou, entre julho de 2025 e março de 2026, crescimento de 10% no volume total de recursos contratados, que chegou a R$ 404 bilhões. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que apontou ainda que a safra passada totalizou R$ 368 bilhões no mesmo período. Já os recursos concedidos, que integram as operações com valores liberados na conta do produtor rural, registraram R$ 387 bilhões, crescimento de 5% em relação à safra anterior. Segundo o boletim do Mapa, o destaque é para a emissão de Cédulas de Produto Rural (CPR) por produtores em favor de instituições financeiras, que avançou 38% no período e alcançou R$ 183,1 bilhões. A CPR, sendo voltada ao custeio da safra, ao somar esse instrumento ao crédito de custeio convencional, o volume de recursos disponibilizados para essa finalidade totaliza R$ 303,1 bilhões, 13% acima do registrado na safra 2024–2025.

Mais empregos

O agronegócio do estado de São Paulo empregou 4,34 milhões de pessoas em 2024 e representa mais de 17% da população. O levantamento foi realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), registrando que o cálculo superou 0,3% o do ano anterior. Diante disso, em 2024, o número de pessoas atuando no agronegócio paulista representou 15,3% da população ocupada no setor da agropecuária brasileira e 17,2% da população ocupada no estado. O estudo, que é inédito, destaca o perfil da população ocupada no agronegócio paulista, sendo 54,7% trabalhadores com carteira assinada, 75,3% possuíam ensino médio ou superior e 60,1% eram homens.

Exportações de tilápia

Pesquisa do Cepea destaca que o período da Quaresma aqueceu a demanda por peixes, impulsionando as vendas de tilápia em março, com preços da espécie que aumentaram nesta época tradicional para o setor. Quanto às exportações, o levantamento destacou que, em março, os embarques de tilápia recuaram, mas a receita, tanto em dólares quanto em reais, avançou. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as exportações de tilápia somaram 962 toneladas em março, recuos de 11% em relação a fevereiro e de 38,4% frente ao mesmo período do ano passado. Em relação à receita em dólar, o acréscimo foi de 36,3% no comparativo mensal, mas houve queda de 34,3% no anual, totalizando US$ 4,7 milhões. Em reais, o faturamento somou R$ 24,3 milhões, aumento de 37,1% em relação a fevereiro, mas 40,1% abaixo do registrado em março de 2025, conforme apontaram os pesquisadores do Cepea.

Agrishow

Em sua 31ª edição, a Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola do País, acontece de 27 de abril a 1º de maio, das 8h às 18h, em Ribeirão Preto e traz como tema neste ano, “A força de nossas raízes”. Em meio ao conflito no Oriente Médio, este ano a feira tem como perspectiva para o setor a expansão das máquinas agrícolas movidas a biocombustíveis, uma alternativa diante dos altos preços do diesel como consequência do maior importador mundial de petróleo. A expectativa da organização é receber mais de 200 mil visitantes e acima de 800 marcas nacionais e internacionais. No ano passado, a Agrishow movimentou R$ 14,6 bilhões em negócios.