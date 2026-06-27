Cota da China pressiona mercado da pecuária de corte

Na última semana, o mercado da pecuária de corte entrou em uma nova fase de competitividade mundial. Diante desse cenário, os preços da arroba do boi gordo estão em queda no mês de junho, mesmo com estoques globais de carne bovina nos menores níveis desde 2006. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), as baixas estão relacionadas ao ritmo das exportações para a China.

Dados do governo chinês apontam que o Brasil já cumpriu 65% da cota de vendas da carne bovina ao país asiático até maio. De acordo com a avaliação de pesquisadores do Cepea, isso indica que o Brasil deve cumprir a totalidade da cota até julho. O estudo destaca ainda que a proteína brasileira pode levar até 60 dias para chegar à China.

Neste contexto, frigoríficos que exportam a carne bovina para a China estão diminuindo o ritmo de compras de animais para abate. Além disso, há ainda nesta maior competitividade de mercado global, a medida da União Europeia de não importar carne bovina brasileira por questões de sanidade animal, sendo o Brasil advertido sobre o uso de antibióticos nos bovinos. Essa medida da UE tem prazo que expira em setembro.

“Agora estamos em uma fase de escassez de boi, o que demonstra que não resolve essa queda na exportação, mas não termos a oferta de animal. Pode até ocorrer que em julho, se realmente a China cumprir essa cota, a arroba do boi pode cair bastante e chegar ao valor de R$ 320. Mas ainda tenho dúvida se realmente os chineses vão ficar muito tempo sem a carne bovina brasileira, já que os Estados Unidos, por exemplo, não têm produto disponível”, avaliou o zootecnista e consultor em pecuária de corte, Maurício Lerro, de Rio Preto.

Abates

O aumento nos abates de bovinos no Brasil vem ocorrendo nos últimos três anos, sendo que esse movimento reflete na reposição de fêmeas e bezerros, resultado que impulsiona a maior valorização dos preços da pecuária de corte. Além disso, os frigoríficos diminuem as escalas de abates, enquanto os pecuaristas confinam os animais.

O pecuarista Augusto Cavalin explica que os abates nos frigoríficos estão com escalas não muito disponíveis para receber os animais. “Com os abates que vão para períodos de 15 a 20 dias nos frigoríficos, a arroba do boi acaba sendo pressionada. Percebemos que caiu um pouco o preço, mas acredito que isso será por pouco tempo”, afirmou Augusto.

Na avaliação do pecuarista de Rio Preto, Osmair Guareschi, a reposição de animais ficou muito valorizada para a pecuária de carne bovina. “Nunca tivemos valores tão altos nos bezerros, que chegam a uma valorização de até 30% em comparação com o boi pronto para o abate. Mas mesmo assim não acredito no mercado desfavorável para o Brasil ou que irá faltar carne bovina, porque temos o maior rebanho mundial da pecuária”.