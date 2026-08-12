Cota da carne bovina

A China informou que as importações de carne bovina do Brasil já atingiram 90% da cota estabelecida pelo sistema de salvaguarda aplicada ao produto e estabelecido pelo governo chinês em dezembro de 2025. Segundo documento enviado pelo Ministério de Comércio do país asiático, o Brasil somou 995,4 mil toneladas desembarcadas nos portos chineses, frente ao limite anual de 1,106 milhão de toneladas previsto para entrar na China com a alíquota tarifária padrão de 12%. Pelas regras adotadas por Pequim, assim que a cota total de 100% for preenchida, será aplicada a tarifa adicional de 55%, o que significa que o imposto de importação sobre a carne bovina brasileira salte para 67%.

Exportações de carne de frango

As exportações brasileiras de carne de frango atingiram 519,2 mil toneladas em julho, volume 29,9% superior ao registrado no mesmo mês de 2025, quando foram embarcadas 399,6 mil toneladas. Conforme levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), os embarques totalizaram 3,455 milhões de toneladas entre janeiro a julho de 2026, crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2025. A China foi o principal destino das exportações brasileiras em julho, com 70,5 mil toneladas (mercado que estava fechado em julho de 2025), seguida pelos Emirados Árabes Unidos, com 41,4 mil toneladas (-19,9%) e Arábia Saudita, com 39,717 mil toneladas (+26,2%). “O crescimento dos embarques demonstra a retomada e a solidez da avicultura brasileira, com avanços em destinos tradicionais e em mercados que vêm ampliando suas compras”, afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Transição energética na Fenasucro

A abertura da 32ª edição da Fenasucro & Agrocana- feira do setor de bioenergia e da cadeia produtiva da cana-de-açúcar- reuniu, nesta terça-feira, 11, autoridades como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas e lideranças do agronegócio em uma cerimônia que evidenciou o potencial do Brasil para liderar a transição energética global. A feira segue com debates e palestras de especialistas do setor até sexta-feira, 14, em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. O diretor da Fenasucro & Agrocana, Paulo Montabone, ressaltou que a feira tem a participação de mais de 600 marcas expostas e a presença de 80 países, destacando ainda que o Brasil tem a oportunidade de continuar como referência na transição energética global.

Declaração do ITR

Teve início na segunda-feira, 10, o prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural (DITR) de 2026. Proprietários e demais responsáveis por imóveis rurais que devem prestar contas à Receita Federal terão até o dia 30 de setembro para enviar o documento. De acordo com a Receita Federal, a DITR é obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que sejam proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras, a qualquer título, de imóvel rural, inclusive usufrutuárias. Apenas os contribuintes enquadrados nas hipóteses de imunidade ou isenção previstas na legislação ficam dispensados da entrega. Após o prazo estipulado, em 30 de setembro, o produtor rural estará sujeito à Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED).