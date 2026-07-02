Com 20 mi em investimentos, Parque Tec ganha empresas de datacenter e design de joias

Na manhã desta quinta-feira, 2, a Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, realizou a assinatura dos contratos das quatro novas Empresas Âncora que passam a integrar o distrito do Parque Tecnológico “Vanda Karina Simei Bolçone”.

As empresas foram vencedoras do Leilão Eletrônico nº 003/2025, destinado à alienação de áreas do Distrito Tecnológico, e somam R$ 19.776.672,97 em investimentos privados, com a aquisição de 20 lotes destinados à implantação de empreendimentos de base tecnológica.

Investimentos diversificados

A DI Holding e Participações Ltda. adquiriu cinco lotes, totalizando investimento de R$ 5.001.092,30, para implantação de uma empresa voltada ao desenvolvimento de tecnologias em design e química fina aplicadas à fabricação de joias de alta precisão, por meio de modelagem computacional e processos inovadores de eletroformação em ouro.

A Informo Tecnologia Ltda. investirá R$ 2.578.181,66 na aquisição de dois lotes para implantação de um complexo de infraestrutura tecnológica voltado a datacenter, computação em nuvem, Edge Computing, segurança da informação e infraestrutura crítica, atendendo empresas, indústrias, órgãos públicos e instituições de ensino.

A Miramar Rio Preto Comercial Ltda. adquiriu sete lotes, no valor de R$ 6.941.399,01, onde desenvolverá projetos de pesquisa, engenharia aplicada e fabricação de veículos funcionais elétricos, reunindo inovação, desenvolvimento tecnológico e manufatura avançada.

Já a Plante Amor Confecções Ltda. EPP investirá R$ 5.256.000,00 na aquisição de seis lotes para implantação de uma unidade que integra processos têxteis tradicionais às tecnologias digitais, automação e pesquisa aplicada, desenvolvendo soluções inovadoras para o setor.

O diretor de inovação do Parque Tecnológico, Orlando Bolçone disse que o Parque Tecnológico cresce porque conecta tecnologia, educação, empreendedorismo e inclusão.

“Com estas iniciativas não estamos formando apenas empresas de tecnologia. Estamos formando pessoas, talentos e oportunidades para que a inovação transforme a vida da população”, afirmou.