CLIMA NO CENTRO DAS ATENÇÕES

A Cofco International, uma das maiores tradings globais de commodities agrícolas, ampliou sua estratégia de financiamento sustentável ao contratar US$ 600 milhões em novas linhas de crédito rotativo vinculadas ao cumprimento de metas climáticas. A operação eleva para US$ 1,2 bilhão o volume de financiamentos da companhia diretamente atrelados à redução de emissões de gases de efeito estufa.

Os novos empréstimos foram contratados junto ao Banco Comercial e Industrial da China (ICBC), no valor de US$ 400 milhões, e ao Bank of China (Hong Kong), com uma linha adicional de US$ 200 milhões. As condições financeiras das operações estão vinculadas ao desempenho anual da companhia em indicadores de sustentabilidade previamente estabelecidos, permitindo redução no custo do crédito à medida que as metas forem atingidas.

Os contratos seguem os Princípios de Empréstimos Vinculados à Sustentabilidade (Sustainability-Linked Loan Principles) e utilizam indicadores de desempenho auditados de forma independente, com foco na redução da intensidade das emissões de carbono nas cadeias brasileiras de soja e milho. As metas estão alinhadas aos parâmetros da iniciativa Science Based Targets (SBTi) para os setores de Floresta, Uso da Terra e Agricultura (FLAG), considerados referência internacional para estratégias corporativas de descarbonização.

A nova captação amplia uma agenda que vem sendo fortalecida pela companhia nos últimos anos. Em dezembro de 2024, a Cofco International já havia contratado uma linha de US$ 600 milhões vinculada às metas do SBTi junto ao banco OCBC. Em março deste ano, a empresa também fechou um financiamento de US$ 435 milhões atrelado a indicadores sociais com o Standard Chartered.

A estratégia reflete uma tendência crescente entre grandes companhias globais do agronegócio de atrelar o acesso ao capital ao desempenho em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). Nesse modelo, bancos e investidores utilizam indicadores objetivos para avaliar o cumprimento de compromissos climáticos, tornando o custo do financiamento diretamente dependente da evolução dessas metas.

Para empresas com forte presença nas cadeias agrícolas, como a Cofco International, o desafio passa especialmente pela redução das emissões indiretas — conhecidas como Escopo 3 —, que concentram a maior parcela da pegada de carbono do setor e envolvem desde a produção agrícola até a logística e o transporte das commodities.

Em paralelo ao anúncio das novas linhas de crédito, a companhia divulgou seu Relatório de Sustentabilidade de 2025, no qual apresenta os avanços obtidos no cumprimento das metas anuais de redução das emissões associadas às cadeias de soja e milho, consideradas prioritárias dentro da estratégia climática da empresa.

Com sede em Genebra, na Suíça, a COFCO International atua na originação, processamento, armazenamento e comercialização de grãos, oleaginosas, açúcar, algodão e café. A empresa possui cerca de 12 mil funcionários distribuídos em 36 países e integra a COFCO Corporation, um dos maiores grupos globais do setor de alimentos e agronegócio controlado pelo governo chinês.

A ampliação do financiamento sustentável reforça o movimento de instituições financeiras internacionais de direcionar crédito para empresas capazes de demonstrar, por meio de métricas verificáveis, avanços concretos em suas estratégias de transição para uma economia de baixo carbono.