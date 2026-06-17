O cinturão citrícola do estado de São Paulo conta com 184,37 milhões de árvores produtivas, distribuídas em 366,08 mil hectares. O levantamento é do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), que atualizou o Inventário de Árvores e Estimativa de Safra de Laranja do ciclo 2026–2027. Em comparação com o inventário de 2025, houve um acréscimo de 3,9 mil hectares, representando um crescimento de 1% na área em produção. Já a estimativa para a safra de laranja deste ano é de 255,2 milhões de caixas de 40,8 kg. A publicação técnica, disponível em livro e na versão digital do Fundecitrus reúne dados da estimativa de safra divulgada em maio, além dos resultados do inventário de árvores, com informações sobre a produção de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Hortitec

Uma das principais feiras de horticultura da América Latina, a 31ª edição da Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec) teve início ontem, 17, e termina nesta sexta-feira, 19, no Parque da Expoflora, na cidade de Holambra, estado de São Paulo. O evento é direcionado a produtores rurais, agrônomos, pesquisadores, técnicos e empresários do setor para apresentar as principais inovações em tecnologias para o campo e negócios. Neste ano, os assuntos envolvem as novidades sobre sementes, equipamentos de irrigação automatizada, estruturas de cultivo protegido, controle biológico de pragas, além de automação agrícola e robótica aplicada às culturas intensivas.

Pecuária

A Rússia reconheceu a produção bovina de todo o território brasileiro como livre de febre aftosa sem vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a decisão reflete o novo “status” sanitário brasileiro conferido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e representa avanço relevante para a agenda sanitária e comercial entre os dois países. Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, “o Brasil e a Rússia mantêm uma relação comercial sólida e construída ao longo de décadas. Esse reconhecimento permite fortalecer a confiança entre os parceiros e criar novas oportunidades para as empresas brasileiras em mercados estratégicos”.

Crédito rural

O crédito rural destinado à agricultura empresarial totalizou R$ 433 bilhões entre julho de 2025 e maio de 2026, no contexto do Plano Safra 2025-2026. O resultado é 5% inferior aos R$ 458,1 bilhões contratados no mesmo período da safra anterior. Os dados integram o Boletim de Desempenho do Crédito Rural, elaborado pela Secretaria de Política Agrícola do Mapa. O principal destaque do período foi o crescimento dos financiamentos destinados à industrialização, que passaram de R$ 19,7 bilhões para R$ 31,5 bilhões, alta de 59,5%. Conforme o levantamento, esse montante de crédito rural não inclui o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).