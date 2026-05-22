Ciesp Noroeste Paulista promove encontro sobre e-commerce e vendas online em Rio Preto

Com foco em inovação, mercado digital e novas oportunidades de negócios, o próximo encontro do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do Ciesp Noroeste Paulista abordará o tema “E-commerce como canal de distribuição para indústrias”.

O evento contará com palestra de Leonardo Henrique, empresário especialista em e-commerce, marketplaces e vendas online há mais de 10 anos. Durante o encontro, serão discutidas estratégias para ampliar a presença digital das empresas, fortalecer as vendas online e aproveitar as oportunidades do comércio eletrônico no setor industrial.

O encontro acontece dia 26 de maio, às 18h30, na sede do Ciesp Noroeste Paulista, em Rio Preto. A participação é gratuita, basta fazer a inscrição pelo link disponível na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista ou pelos telefones (17) 3231-0876 e (17) 98215-0910 (WhatsApp).

“Hoje, vender online deixou de ser apenas uma tendência e se tornou uma estratégia fundamental para empresas que desejam crescer, ampliar mercados e se manter competitivas. A indústria também faz parte dessa transformação digital, e entender como utilizar o e-commerce e os marketplaces de forma estratégica pode abrir novas oportunidades de negócios e fortalecer a presença das empresas no mercado”, destaca Matheus Camargo.

“O NJE tem buscado trazer temas atuais e conectados com as necessidades do setor empresarial, promovendo conhecimento, troca de experiências e networking entre empresários e empreendedores da região. Nosso objetivo é contribuir para a formação de lideranças mais preparadas para enfrentar os desafios do mercado e acompanhar as constantes transformações do ambiente de negócios”, completa.

O Núcleo de Jovens Empreendedores é uma iniciativa do Ciesp Noroeste Paulista voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional de jovens empresários, fortalecendo o networking, a inovação e o protagonismo empresarial na região.

Serviço – Evento Gratuito