Chambriard diz que Petrobras cresceu 16%

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a estatal registrou crescimento de 16% na produção no primeiro trimestre de 2026 ante igual período de 2025. Ao comparar o desempenho ao avanço de 12% do agronegócio, Magda disse que investidores internacionais têm sinalizado apoio à estratégia da companhia.

“O aumento da produção foi o primeiro ponto. Quando comparamos o primeiro trimestre de 2026 com o mesmo período de 2025, vemos crescimento de 16% na produção da Petrobras. Dezesseis por cento. Que empresa cresceu isso em um ano? Disseram que o agro cresceu 12%, e foi bom. Crescemos 16%”, afirmou Magda.

Segundo ela, o aumento de produção - de petróleo, de refino, de gás e de eficiência operacional da Petrobras - resultou em um lucro de US$ 6,2 bilhões.