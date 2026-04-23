A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou a produção brasileira de cana-de-açúcar em 673,2 milhões de toneladas na safra 2025–2026, representando uma redução de 0,5% em relação ao ciclo anterior. O levantamento indica que, apesar da queda, o País registra a maior fabricação de etanol e a segunda maior produção de açúcar na série da Conab, ainda que a colheita de cana seja menor em relação ao ciclo passado. Conforme os pesquisadores, a queda na safra se deve à diminuição de 2,6% de produtividade diante das condições climáticas desfavoráveis registradas durante as fases de desenvolvimento das lavouras após a colheita em 2024, principalmente na região Centro-Sul.

Crédito rural

Produtores rurais que participarem da Agrishow — a principal feira de tecnologia agrícola que será realizada entre os dias 27 de abril a 1º de maio, em Ribeirão Preto — poderão contar com informações e acesso à disponibilização de crédito rural para financiamentos de safras da cooperativa Sicredi. De acordo com a instituição financeira, para o setor do agronegócio brasileiro foram liberados R$ 48,3 bilhões em crédito nos oito primeiros meses da safra 2025–2026, crescimento de 15,7% em comparação ao mesmo período da temporada anterior. “Mesmo considerando o cenário desafiador para o agro, seguimos firmes em nosso compromisso de fomentar a atividade rural por meio de consultoria especializada, crédito e demais soluções que auxiliem os produtores”, destaca Vitor Moraes, superintendente de agronegócio do Sicredi.

Safra de laranja

A safra de laranja 2025–2026 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro encerrou a temporada com volume de 292,94 milhões de caixas. Segundo levantamento do Fundecitrus, a produção da fruta foi 26,9% maior do que a de 2024-2025, que foi encerrada com 230,87 milhões de caixas, e 6,9% menor do que a projeção inicial, divulgada em maio do ano passado. O estudo destaca que o desequilíbrio climático ao longo do ciclo e o efeito da alta incidência de greening nos pomares influenciaram na redução de 314,60 milhões de caixas, registrada em levantamento inicial. Além desse contexto, a colheita mais tardia do que o habitual, com a elevada proporção de frutos de segunda florada, contribuiu para a redução do peso das laranjas e para o aumento da taxa de queda das árvores.

Soja

Os preços da soja recuaram no Brasil na semana passada, pressionados pela desvalorização do dólar frente ao Real, e pela perspectiva de ampla oferta interna com a estimativa de safra recorde do grão. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a questão do câmbio, aliada à expectativa de uma maior safra, limita a liquidez com os contratos. No campo, a colheita já alcança 85,7% da área, com trabalhos concluídos em estados como Mato Grosso e Paraná. No Noroeste do estado de São Paulo, produtores avançaram na colheita, mas as chuvas atrapalharam parte das operações no início da safra.