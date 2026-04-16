Brasil abre três mercados de proteínas

O Brasil poderá exportar proteínas e produtos da genética animal para novos mercados. Vietnã, Angola e El Salvador autorizaram a entrada de produtos agropecuários brasileiros, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nota conjunta.

Para o Vietnã, o Brasil poderá exportar pés e miúdos suínos (coração, fígado e rins). “O que amplia oportunidades para exportadores brasileiros, ao permitir o aproveitamento integral dos produtos”, destacam as pastas.

O Brasil exportou US$ 3,5 bilhões em produtos agropecuários para o Vietnã em 2025, sobretudo de milho, complexo soja, fibras e têxteis.

El Salvador liberou a importação de carne de frango termoprocessada brasileira. “Isso reforça a presença nacional em mercado com o qual se busca maior aproximação comercial”, observaram os ministérios.

Em 2025, o Brasil exportou mais de US$ 103 milhões em produtos agropecuários a El Salvador.

Já Angola deu aval para entrada de oócitos ovinos e caprinos do Brasil, produtos da genética animal. Segundo os ministérios, a abertura de mercado abre novas possibilidades no segmento da genética animal do Brasil e deve contribuir para o melhoramento genético da pecuária angolana. O país importou mais de US$ 380 milhões em produtos agropecuários brasileiros no ano passado.

No ano, o País acumula 53 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.

As aberturas de mercado para proteínas haviam sido anunciadas pelo ministro da Agricultura, André de Paula, em agenda com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, nesta semana.

"Isso vem ao encontro de um esforço que o ministério faz de abrir novos mercados para fortalecer o agro do Brasil", disse De Paula, em vídeo nas redes sociais.