Assaí inaugura sua primeira farmácia

O Assaí vai inaugurar nesta quinta-feira, 16, sua primeira farmácia, instalada na área de vendas da loja Anhanguera, em São Paulo. A estreia ocorre meses após a sanção da lei que passou a permitir a instalação de farmácias completas em supermercados, desde que cumpridas as exigências sanitárias.

Segundo o CEO da companhia, Belmiro Gomes, a entrada no segmento faz parte da estratégia de ampliar a presença do Assaí no dia a dia dos consumidores. “A companhia está muito voltada para aumentar a nossa participação nos gastos do cliente”, afirmou.

O executivo disse que a farmácia integra um conjunto de novas frentes de crescimento da empresa, que inclui serviços financeiros, marca própria, bem-estar, canais digitais e eletropostos. Segundo ele, a estratégia é aproveitar o fluxo de cerca de 40 milhões de clientes mensais e a estrutura já existente nas lojas.

“O aluguel já está aqui. A despesa de IPTU está aqui. A despesa de segurança está aqui”, afirmou, ao destacar que parte dos custos de uma farmácia tradicional já é absorvida pela operação do atacarejo.

O Assaí vê potencial para abrir mais de 250 farmácias em sua rede no País, afirmou o diretor de Operações e Novos Negócios da companhia, Sérgio Leite.

A empresa pretende inaugurar cerca de 25 unidades até o fim deste ano, sendo cinco ou seis ainda em julho e outras três em agosto.

A expectativa é expandir a operação para a maior parte das mais de 300 lojas da rede.