Apple anuncia novo programa de leasing

O Apple Upgrade, novo programa de leasing da Apple, permite assinar iPhones, Macs, iPads e Apple Watches nos EUA. Com preços de produtos em alta, devido à crise de chips de memória, a opção é uma forma de tornar os aparelhos mais acessíveis.

Clientes poderão contratar o leasing em lojas, pela internet e no aplicativo Apple Store. iPhones e Apple Watches terão contratos de 12 ou 24 meses, enquanto Macs e iPads poderão ser “alugados” por 24 ou 36 meses.

O plano mais barato para iPhone custa US$ 17,99 por mês, para o iPhone 17e, e chega a US$ 34,99 por mês para o iPhone 17 Pro Max. Modelos mais baratos, como iPhone 16, MacBook Neo, iPad básico e Apple Watch SE, não participam da iniciativa.

No fim da assinatura, o contratante devolve o aparelho ou fica com ele, mediante o pagamento de uma taxa adicional.

Apple elevou em junho os preços de parte dos Macs e iPads devido à escassez de memória. A demanda por centros de dados contribui para a falta desses componentes.

Consumidores americanos ficam, em média, 22 meses com o aparelho nos EUA, apontou uma pesquisa da Reviews.org divulgada no ano passado.