Apas Experience reúne supermercadistas e especialistas em Rio Preto

O que acontece com a economia quando chega ao caixa do supermercado? Inflação, juros, consumo e mudanças no comportamento dos consumidores acabam aparecendo nas prateleiras e nas contas dos estabelecimentos. É nesse cruzamento entre o cenário macroeconômico e o dia a dia do varejo que Rio Preto recebe, nesta quinta-feira, 20, uma edição do Apas Experience, evento promovido pela Associação Paulista de Supermercados (Apas).

A programação será realizada das 13h às 22h, no Clube Monte Líbano, e reunirá supermercadistas, fornecedores, empresários e especialistas para discutir as perspectivas da economia e os desafios enfrentados pelo setor. A agenda inclui palestra sobre o cenário econômico, painel de debates e uma feira de negócios.

O primeiro destaque da programação será a palestra “Perspectivas globais e macroeconomia”, às 14h, com o economista e sócio da XP Inc. Pablo Spyer. A proposta é abordar os principais movimentos da economia brasileira e internacional e seus possíveis reflexos sobre os negócios e o consumo.

Às 15h, o painel “O ambiente de negócios e o impacto no setor de supermercados” reunirá André Saddi, gerente de Relações Institucionais da Scanntech Brasil; Guilherme Dietze, economista da FecomercioSP; e Rogério Buraschi Antunes, diretor do Supermercado Antunes. A conversa será mediada por Pabllo Braga, coordenador de Relacionamento da Apas.

Depois do cerimonial, previsto para as 16h, a Feira de Negócios será aberta às 17h. O espaço reunirá fornecedores e representantes da indústria para apresentar produtos e serviços a empresários do varejo alimentar. A programação termina às 22h.

Peso regional

A dimensão do setor ajuda a explicar a escolha de Rio Preto para receber o encontro. Segundo dados da Apas, a regional reúne 1.484 lojas distribuídas por 105 municípios e encerrou 2025 com saldo positivo de 928 postos de trabalho.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) citados pela entidade apontam 22.958 admissões no setor no ano passado. O número total de trabalhadores passou de 28.229, em 2024, para 29.157, em 2025.

Para o presidente da Apas, Erlon Ortega, a realização do evento nas diferentes regiões do Estado permite aproximar a entidade das características de cada mercado. “A Apas Experience cria um ambiente de conexão entre os diferentes agentes da cadeia de abastecimento, levando conhecimento, promovendo relacionamentos e gerando novas oportunidades de negócios. Cada edição considera as características e as necessidades do mercado regional”, afirma.

O diretor da Apas Regional São José do Rio Preto, Carlos Eduardo Malaguti, também destaca o peso do setor no interior paulista. “A nossa regional possui uma presença muito relevante, abrangendo 105 municípios e mais de 29 mil trabalhadores. A Apas Experience permite reunir supermercadistas, fornecedores e especialistas para compartilhar conhecimento, compreender o cenário econômico e construir parcerias que contribuam para o desenvolvimento dos negócios e da região”, explica.

Serviço

Programação:

13h – Credenciamento

14h – Palestra “Perspectivas globais e macroeconomia”, com Pablo Spyer

15h – Painel “O ambiente de negócios e o impacto no setor de supermercados”

16h – Cerimonial

17h – Abertura da Feira de Negócios

22h – Encerramento da Feira de Negócios