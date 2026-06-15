Anvisa libera lotes da Ypê fabricados em março

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) revogou, nesta segunda-feira (15), a suspensão de venda, distribuição e uso de detergentes e desinfetantes da Ypê, nos lotes com número final 1 fabricados a partir de 1º de março. Já os lava-roupas líquidos dos mesmos lotes permanecem suspensos.

A decisão atualiza as restrições impostas à Química Amparo, fabricante da Ypê, após a agência identificar falhas no controle de qualidade da fábrica de Amparo (SP). No mês passado, a agência já havia liberado lotes suspensos feitos a partir de 1º de abril.

Segundo a Anvisa, os produtos mais recentes foram liberados porque a empresa apresentou laudos com resultados satisfatórios e passou por inspeções realizadas em conjunto com autoridades sanitárias estaduais e municipais.

Em nota, a Ypê afirma que também apresentou, nesta segunda, resultados dos laudos de análise em laboratório de todos os produtos dos lotes de final 1 fabricados em janeiro e fevereiro deste ano, “na expectativa de que também sejam liberados após análise da agência”.

Com a nova resolução, permanecem suspensos os detergentes e desinfetantes de lotes terminados em 1 fabricados até 28 de fevereiro. No caso dos lava-roupas líquidos, a restrição continua valendo para todos os lotes com final 1 produzidos antes de 1º de abril.

Para os produtos ainda suspensos, a Ypê diz que consumidores devem entrar em contato por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) para solicitar o reembolso do valor pago. “A empresa optou por ampliar o programa de troca e reembolso em decisão alinhada com a Anvisa, para garantir maior agilidade na normalização das operações e melhor atendimento aos consumidores e clientes”, afirma.