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ANS estabelece limite para reajuste de planos de saúde

Percentual definido pela Diretoria Colegiada é de, no máximo, 5,11%; o percentual é o menor já definido pela ANS, com exceção de 2021, quando houve reajuste negativo em razão da redução do uso dos serviços de saúde durante o período de isolamento social da Covid-19

por Redação
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
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A aplicação do reajuste anual só pode ser feita pela operadora no mês de aniversário do contrato, a data de contratação do plano (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
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A aplicação do reajuste anual só pode ser feita pela operadora no mês de aniversário do contrato, a data de contratação do plano (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, em reunião de Diretoria Colegiada realizada nesta sexta-feira, 29, o índice máximo de 5,11% para o reajuste anual dos planos de saúde de assistência médica individuais/familiares.O percentual é o menor já definido pela ANS, com exceção de 2021, quando houve reajuste negativo em razão da redução

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