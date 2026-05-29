ANS estabelece limite para reajuste de planos de saúde
Percentual definido pela Diretoria Colegiada é de, no máximo, 5,11%; o percentual é o menor já definido pela ANS, com exceção de 2021, quando houve reajuste negativo em razão da redução do uso dos serviços de saúde durante o período de isolamento social da Covid-19
por Redação
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
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