Americanas: processo é encerrado na B3

A Americanas disse nesta segunda-feira, 27, que um processo contra a empresa foi encerrado na câmara de arbitragem da B3, depois que os requerentes entraram com um pedido de desistência, que foi aceito.

O processo, que tramitava desde 2023 — quando a empresa anunciou uma suposta fraude financeira bilionária — não chegou a ser julgado.

Os desistentes, não identificados no comunicado, terão de reembolsar a varejista pelas despesas da arbitragem, incluindo custas administrativas, honorários dos árbitros e honorários do Comitê de Impugnação.

Em janeiro de 2023, Sérgio Rial, ex-CEO da companhia, assinou um comunicado que revelou inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões no caixa da varejista. No mesmo mês, a empresa entrou em recuperação judicial com dívida de R$ 43 bilhões com 16,3 mil credores e apenas R$ 800 milhões em caixa. Comunicado posterior confirmou lucro fictício de R$ 25,3 bilhões e supostas fraudes que totalizariam R$ 45,9 bilhões.

Segundo a Operação Disclosure, da Polícia Federal, foi feito o Uso de manobras como o registro incorreto de operações de risco sacado (dívidas bancárias tratadas como contas a pagar de fornecedores) e verbas de propaganda cooperada (VPC) fictícias.