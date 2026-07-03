ALTA TECNOLOGIA
Empresas apostam em Rio Preto para ampliar operações em áreas estratégicas de tecnologia e indústria avançada; investimentos de quase R$ 20 milhões levarão ao Parque Tecnológico projetos de data center, mobilidade elétrica, química fina e manufatura têxtil de alta tecnologia
por Lucas Israel
Publicado em 03/07/2026 às 19:17Atualizado em 03/07/2026 às 20:56
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