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ALTA TECNOLOGIA

Empresas apostam em Rio Preto para ampliar operações em áreas estratégicas de tecnologia e indústria avançada; investimentos de quase R$ 20 milhões levarão ao Parque Tecnológico projetos de data center, mobilidade elétrica, química fina e manufatura têxtil de alta tecnologia

por Lucas Israel
Publicado em 03/07/2026 às 19:17Atualizado em 03/07/2026 às 20:56
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Assinatura dos contratos de venda das áreas no Parque Tecnológico (Fernando Loiola/Prefeitura de Rio Preto )
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Assinatura dos contratos de venda das áreas no Parque Tecnológico (Fernando Loiola/Prefeitura de Rio Preto )
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A decisão de quatro empresas de instalar novas operações no Parque Tecnológico de São José do Rio Preto evidencia um movimento que vem ganhando força na cidade: a atração de negócios intensivos em tecnologia e inovação para sustentar uma matriz econômica cada vez mais diversificada. Juntas, as companhias investirão R$ 19,8 milhões na implantação de

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