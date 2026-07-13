Agronotícias traz decreto que muda classificação de municípios sobre o greening

PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Estudo divulgado pela Revista da Fruta aponta que compostos bioativos presentes em frutas nativas brasileiras, como jabuticaba, açaí, cambuci, guaraná e marolo, apresentam potencial para auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e neurodegenerativas. A revisão científica reuniu pesquisas publicadas nas últimas décadas e identificou evidências de que essas substâncias ajudam a reduzir danos celulares associados ao envelhecimento e ao estresse oxidativo. Os autores ressaltam, no entanto, que ainda são necessários ensaios clínicos para confirmar os efeitos observados.

GREENING

O Governo de São Paulo publicou Portaria Defesa, que regulamenta a Resolução; e estabelece novos critérios para a classificação dos municípios paulistas quanto à incidência do HLB (greening), doença considerada a principal ameaça à citricultura mundial. A norma divide os municípios em áreas de baixa ou alta incidência, com base em dados consolidados dos relatórios semestrais e dos levantamentos fitossanitários realizados pela Defesa Agropecuária. A classificação levará em conta, no mínimo, 10% das propriedades cadastradas com cultivo de citros ou, alternativamente, levantamentos amostrais conduzidos pelo órgão.

2º SENABE

O presidente do Sistema Faesp/Senar, Tirso Meirelles, participou da abertura do 2º Seminário Nacional da Beterraba (Senabe), realizado em São José do Rio Pardo (SP). Gratuito e aberto ao público, o evento reúne produtores, empresas, fabricantes de máquinas agrícolas, instituições financeiras e representantes do agronegócio para discutir os desafios e as perspectivas da cultura. São Paulo está entre os principais produtores de beterraba do País, ao lado de Minas Gerais e Paraná, com produtividade média entre 55 e 60 toneladas por hectare em áreas tecnificadas.

SAFRA DE CAFÉ

O Departamento do Café da Sociedade Rural Brasileira (SRB) promoveu, reunião híbrida para discutir as perspectivas da safra de café diante da volatilidade dos preços. Participaram os analistas Albert Scalla, da StoneX, e Eduardo Carvalhaes, do Escritório Carvalhaes, além de lideranças do setor. O encontro contou com a presença do presidente da SRB, Sérgio Bortolozzo, e do presidente do Conselho Nacional do Café (CNC), Silas Brasileiro. Durante o debate, Scalla destacou os riscos climáticos e macroeconômicos que vêm ampliando a instabilidade no mercado cafeeiro.

TOMATE/CEPEA

Os preços do tomate longa vida 3A avançaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, impulsionados pela proximidade do encerramento da primeira etapa da safra de inverno em Sumaré (SP) e Paty do Alferes (RJ). Segundo pesquisadores do Hortifrúti/Cepea, os frutos comercializados nesse período apresentam menor calibre e qualidade, por serem provenientes da fase final da colheita.

COMÉRCIO DE ETANOL

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) defendeu, durante audiência pública realizada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), a conformidade da política brasileira para o etanol com as normas internacionais. A manifestação ocorreu no âmbito da investigação aberta com base na Seção 301 da legislação norte-americana. Segundo a entidade, a tarifa brasileira de importação de etanol, atualmente fixada em 18%, está em conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

MAÇÃ/CEPEA

Com o encerramento da colheita da variedade Fuji na Região Sul, o monitoramento das horas de frio passa a ser determinante para a próxima safra de maçãs. Segundo o Cepea, condições térmicas favoráveis podem beneficiar o desenvolvimento das variedades Gala e Fuji, reforçando as expectativas para a temporada 2026/27. Ainda assim, o comportamento do clima no segundo semestre permanece incerto. A intensificação do fenômeno El Niño nos próximos meses pode provocar chuvas acima da média na Região Sul, influenciando o potencial produtivo dos pomares. (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista