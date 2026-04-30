Termina nesta sexta-feira, 1º, em Ribeirão Preto, a Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. O evento, que começou na segunda, 27, movimenta o setor como vitrine da transformação digital no agronegócio. A expectativa dos organizadores é receber 200 mil visitantes do Brasil e de mais de 50 países, com a participação de 900 expositores. As novidades tecnológicas vão desde softwares de gestão até máquinas autônomas, com espaço para todas as escalas, impulsionando a eficiência de manejo para as propriedades rurais. “Mais do que acompanhar a evolução do setor, a feira se tornou um ponto de encontro estratégico para quem produz, investe e desenvolve o agronegócio”, comentou João Marchesan, presidente da Agrishow.

Inovações na feira

Em espaço de 520 mil metros quadrados, a 31ª Agrishow apresenta estandes neste ano, com participações de empresas nacionais e internacionais. Da região do Noroeste paulista, a MIAC — empresa das Indústrias Colombo — de Pindorama participa da feira destacando dois implementos agrícolas voltados à mecanização da colheita, com foco em ganhos operacionais em diferentes sistemas produtivos. Entre os lançamentos, a plataforma de corte/enleiramento Winflex Draper CW14, desenvolvida para a cultura de feijão, e a BP Master, destinada à colheita de pimenta-do-reino. De acordo com a empresa, os equipamentos favorecem culturas que enfrentam desafios relacionados à eficiência de colheita, à disponibilidade de mão de obra e à qualidade do produto colhido.

Tecnologia em cana-de-açúcar

Em agenda na Agrishow 2026, na terça-feira, 28, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou a Divisão de Cana do Instituto Agronômico (IAC), em Ribeirão Preto, e teve a oportunidade de conhecer, em área experimental de plantio da cultura, importantes tecnologias que envolvem o setor canavieiro. A visita incluiu uma apresentação institucional das pesquisas desenvolvidas pelo IAC, com destaque para a evolução varietal da cana e os ganhos expressivos de produtividade, longevidade dos canaviais e tonelada de açúcar por hectare (TAH). O governador conheceu ainda as tecnologias voltadas à adaptação às mudanças climáticas, irrigação e à mecanização da cultura, fundamentais para a sustentabilidade e eficiência da produção.

Etanol

Uma fonte renovável produzida no Brasil, o E32 deverá ampliar o uso de etanol na matriz de combustíveis do País. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), com o E32, a demanda adicional por etanol anidro deve crescer cerca de 1 bilhão de litros anualmente em relação ao E30. Atualmente, o Brasil já possui uma das principais frotas de veículos flex do mundo e experiência consolidada com misturas elevadas de etanol à gasolina. A proposta de ampliação da mistura para o E32 deverá ser analisada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em reunião prevista para o início de maio.