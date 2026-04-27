Agrishow 2026 terá anúncios de expansão de linhas de crédito

AGRISHOW 2026

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, está organizando um conjunto de anúncios para a Agrishow 2026, com ênfase no fortalecimento do agronegócio paulista. Uma das iniciativas mais importantes é a liberação das linhas de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), que inclui recursos destinados a crédito e seguro rural a partir do fundo estadual durante o ciclo 2026-27. O estande do Governo de São Paulo, um dos maiores da feira, foi projetado para apresentar, de maneira integrada, políticas públicas, inovações tecnológicas e iniciativas de desenvolvimento sustentável no setor.

COOPERATIVISMO

Márcio Lopes de Freitas, presidente do Conselho de Administração do Sistema OCB, e Tania Zanella, presidente executiva, se encontraram com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para discutir os tópicos principais da agenda institucional do cooperativismo, com ênfase nas contribuições ao Plano Safra 2026/2027. Essa agenda faz parte de um conjunto de esforços institucionais do Sistema OCB que visam aprimorar as políticas públicas para o setor.

PROJETO SEMEAR É CUIDAR

O Sistema Faesp/Senar promoveu mais dois eventos do projeto Semear é Cuidar nas cidades de Itu e Lorena. Esta iniciativa faz parte do Programa Saúde no Campo e busca aumentar o acesso à prevenção e aos cuidados de saúde das mulheres na zona rural. No Sindicato Rural de Itu, as ações foram focadas na prevenção do câncer de mama e do colo do útero, oferecendo 100 kits de exames.

CARNE/CEPEA

Os preços da carne bovina permanecem estáveis no mercado doméstico. De acordo com especialistas do Cepea, a escassez de oferta de animais prontos para o abate combinada com uma demanda externa elevada está levando ao aumento dos preços da proteína no atacado da Grande São Paulo. Informações do Cepea indicam que, até o dia 20 de abril, a carcassa bovina — que inclui partes como traseiro, dianteiro e ponta de agulha — sofreu um aumento de 4%.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

O agronegócio paulista comemorou uma nova vitória este mês: o recebimento do registro de Indicação Geográfica (IG) para as variedades de banana Cavendish (Nanica) e Prata do Vale do Ribeira. Atualmente, entre as 14 IGs reconhecidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no estado, 10 estão relacionadas ao agronegócio. O selo abrange a região que inclui os municípios de Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Iporanga, Itaoca, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, Sete Barras e Tapiraí.

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O aumento acentuado nos preços dos fertilizantes, causado pela tensão entre os Estados Unidos e o Irã, leva os agricultores a precisar otimizar o uso desses insumos. Para prestar ajuda, o Instituto Agronômico (IAC) de Campinas propõe três ações fundamentais para direcionar melhor os investimentos e preservar a produtividade. A primeira sugestão é realizar testes de solo. A segunda orientação envolve a adoção de boas práticas agrícolas que promovam uma utilização eficiente dos insumos nas culturas. A terceira recomendação é a aplicação de calcário.

VISITA DA CONAB

A Unidade Armazenadora de Presidente Prudente (ASPRE) da CEAGESP de Presidente Prudente (ASPRE) foi visitada por representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), dando seguimento a conversas anteriores, que ocorreram em uma reunião online, para avaliar a possibilidade de utilização da estrutura do silo como uma Unidade Satélite de Vendas do Programa de Venda em Balcão na área do Pontal do Paranapanema. A inspeção, realizada em parceria por ambas as entidades, que estão ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), possibilitou uma discussão aprofundada sobre assuntos importantes. (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista.