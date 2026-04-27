Agrishow 2026 terá anúncios de expansão de linhas de crédito
Estande do Governo de São Paulo, um dos maiores da feira, foi projetado para apresentar, de maneira integrada, políticas públicas, inovações tecnológicas e iniciativas de desenvolvimento sustentável no setor
AGRISHOW 2026
O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, está organizando um conjunto de anúncios para a Agrishow 2026, com ênfase no fortalecimento do agronegócio paulista. Uma das iniciativas mais importantes é a liberação das linhas de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), que inclui recursos destinados a crédito e seguro rural a partir do fundo estadual durante o ciclo 2026-27. O estande do Governo de São Paulo, um dos maiores da feira, foi projetado para apresentar, de maneira integrada, políticas públicas, inovações tecnológicas e iniciativas de desenvolvimento sustentável no setor.
COOPERATIVISMO
Márcio Lopes de Freitas, presidente do Conselho de Administração do Sistema OCB, e Tania Zanella, presidente executiva, se encontraram com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para discutir os tópicos principais da agenda institucional do cooperativismo, com ênfase nas contribuições ao Plano Safra 2026/2027. Essa agenda faz parte de um conjunto de esforços institucionais do Sistema OCB que visam aprimorar as políticas públicas para o setor.
PROJETO SEMEAR É CUIDAR
O Sistema Faesp/Senar promoveu mais dois eventos do projeto Semear é Cuidar nas cidades de Itu e Lorena. Esta iniciativa faz parte do Programa Saúde no Campo e busca aumentar o acesso à prevenção e aos cuidados de saúde das mulheres na zona rural. No Sindicato Rural de Itu, as ações foram focadas na prevenção do câncer de mama e do colo do útero, oferecendo 100 kits de exames.
CARNE/CEPEA
Os preços da carne bovina permanecem estáveis no mercado doméstico. De acordo com especialistas do Cepea, a escassez de oferta de animais prontos para o abate combinada com uma demanda externa elevada está levando ao aumento dos preços da proteína no atacado da Grande São Paulo. Informações do Cepea indicam que, até o dia 20 de abril, a carcassa bovina — que inclui partes como traseiro, dianteiro e ponta de agulha — sofreu um aumento de 4%.
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
O agronegócio paulista comemorou uma nova vitória este mês: o recebimento do registro de Indicação Geográfica (IG) para as variedades de banana Cavendish (Nanica) e Prata do Vale do Ribeira. Atualmente, entre as 14 IGs reconhecidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no estado, 10 estão relacionadas ao agronegócio. O selo abrange a região que inclui os municípios de Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Iporanga, Itaoca, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, Sete Barras e Tapiraí.
ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS
O aumento acentuado nos preços dos fertilizantes, causado pela tensão entre os Estados Unidos e o Irã, leva os agricultores a precisar otimizar o uso desses insumos. Para prestar ajuda, o Instituto Agronômico (IAC) de Campinas propõe três ações fundamentais para direcionar melhor os investimentos e preservar a produtividade. A primeira sugestão é realizar testes de solo. A segunda orientação envolve a adoção de boas práticas agrícolas que promovam uma utilização eficiente dos insumos nas culturas. A terceira recomendação é a aplicação de calcário.
VISITA DA CONAB
A Unidade Armazenadora de Presidente Prudente (ASPRE) da CEAGESP de Presidente Prudente (ASPRE) foi visitada por representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), dando seguimento a conversas anteriores, que ocorreram em uma reunião online, para avaliar a possibilidade de utilização da estrutura do silo como uma Unidade Satélite de Vendas do Programa de Venda em Balcão na área do Pontal do Paranapanema. A inspeção, realizada em parceria por ambas as entidades, que estão ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), possibilitou uma discussão aprofundada sobre assuntos importantes. (Com informações de assessorias e IA)
Mauricio Picazo Galhardo é jornalista.