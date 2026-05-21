Agricultura familiar

O P0rograma Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS) movimentou mais de R$ 128 milhões em compras públicas de alimentos produzidos por agricultores familiares e de cooperativas do estado, desde o ano de 2023. Com o objetivo de apoio financeiro à produção rural, o programa garante mercado para o agricultor familiar na comercialização de alimentos que abastecem escolas, universidades, hospitais e unidades prisionais, por meio de compras institucionais. A expectativa da Secretaria estadual de Agricultura é que o PPAIS mantenha o ritmo de crescimento ao longo do ano e alcance o total de R$ 100 milhões em compras públicas em 2026.

Citricultura

A 51ª Expocitros e a 47ª Semana da Citricultura terão início na próxima terça-feira, 26, às 9h, no Centro de Citricultura “Sylvio Moreira” do Instituto Agronômico (IAC), em Cordeirópolis (SP). Os citricultores vão contar com temas que envolvem a inovação de pomares, como as soluções em inteligência artificial, automação, sensoriamento e rastreabilidade. “A edição de 2026 deve aprofundar debates sobre greening, bioinsumos, sustentabilidade e gestão, refletindo sobre os desafios do setor neste momento”, comentou o pesquisador e diretor do Centro de Citricultura, Dirceu Mattos Júnior. O evento termina na sexta-feira, 29, com palestras que vão abordar o cenário econômico da produção de citros.

Sanidade animal

A partir de 2026, produtores de bovinos e bubalinos passam a contribuir com o Fundo de Defesa da Sanidade Animal para a Pecuária (Fundesa-PEC), o seguro paulista para a febre aftosa. Além de declararem seus rebanhos — a atualização teve início na semana passada e termina no dia 14 de junho — os pecuaristas deverão pagar uma taxa de R$ 1,076 por animal. De acordo com a Defesa Agropecuária, o seguro foi calculado com base no número de animais declarados no rebanho e a cobrança ocorrerá durante a atualização cadastral obrigatória. “Hoje, somos um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Porém, a doença pode levar à eliminação dos animais, e o fundo foi criado justamente para garantir que o produtor não fique no prejuízo”, explicou Luiz Henrique Barrochelo, diretor da Defesa Agropecuária.

Melhoramento genético

Pecuaristas interessados em conhecer novas tecnologias em melhoramento genético de bovinos e na produção de silagem para a alimentação dos animais se reúnem na sexta-feira, 29, na fazenda Mundial Agropecuária, em Bady Bassitt, na região de Rio Preto para um dia de campo. O evento, promovido pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) e com foco tanto na pecuária leiteira quanto na de corte, será realizado com palestras técnicas e práticas, entre às 8h e 17h. O veterinário Lucas Nardim, organizador do encontro, comentou que os produtores terão informações importantes sobre a produção, processamento e armazenamento de silagem, com palestra do agrônomo Carlos Rosa, da Cati.