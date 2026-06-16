Acirp reúne setores para avaliar segurança
Setor varejista busca manter a atratividade das principais regiões comerciais de Rio Preto, mas ocorrências como pequenos furtos, depredação de patrimônio e descarte irregular de resíduos afetam os custos operacionais das empresas e a percepção de segurança dos consumidores
por Lucas Israel
Publicado em 16/06/2026 às 20:13Atualizado em 16/06/2026 às 20:17
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