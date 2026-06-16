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Acirp reúne setores para avaliar segurança

Setor varejista busca manter a atratividade das principais regiões comerciais de Rio Preto, mas ocorrências como pequenos furtos, depredação de patrimônio e descarte irregular de resíduos afetam os custos operacionais das empresas e a percepção de segurança dos consumidores

por Lucas Israel
Publicado em 16/06/2026 às 20:13Atualizado em 16/06/2026 às 20:17
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Reunião teve a presença de autoridades de diversos setores ( Divulgação/Acirp )
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Reunião teve a presença de autoridades de diversos setores ( Divulgação/Acirp )
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A segurança urbana tem ganhado espaço na agenda econômica de Rio Preto à medida que comerciantes relatam impactos crescentes de furtos, vandalismo e problemas relacionados à população em situação de rua sobre a atividade empresarial. Em um cenário de expansão dos corredores comerciais da cidade, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Ac

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