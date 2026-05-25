Acirp realiza evento gratuito sobre impactos da Reforma Tributária para empresários

A Acirp realiza no dia 20 de junho, às 8h30, no Auditório Acirp, o evento "Descomplicando a Reforma Tributária", iniciativa voltada a esclarecer dúvidas de empresários sobre as mudanças que estão redesenhando o sistema tributário brasileiro e que terão impacto direto na rotina, na gestão e nos resultados das empresas.

Gratuito e exclusivo para associados Acirp, o encontro será conduzido por Welinton dos Santos, economista, contador, escritor e conselheiro do Corecon-SP. A proposta é oferecer uma abordagem prática, objetiva e estratégica sobre os principais pontos da Reforma Tributária, seus efeitos na carga tributária, nas obrigações fiscais, na competitividade dos negócios e nas decisões empresariais dos próximos anos.

Com a implantação gradual do novo modelo de tributação sobre o consumo, empresas de todos os portes precisarão compreender como as alterações podem afetar preços, contratos, emissão de documentos fiscais, formação de custos, fluxo de caixa, planejamento tributário e relacionamento com fornecedores e clientes. Por isso, a Acirp promove o encontro como uma oportunidade de preparação e atualização para o setor produtivo de São José do Rio Preto.

A Reforma Tributária prevê a criação de um modelo de Imposto sobre Valor Adicionado, o chamado IVA dual, formado pela CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal, e pelo IBS - Imposto sobre Bens e Serviços, de competência estadual e municipal. Esses tributos substituirão, de forma gradual, impostos hoje conhecidos dos empresários, como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. O novo sistema também contempla o Imposto Seletivo, voltado a produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

De acordo com estimativas divulgadas pelo Ministério da Fazenda, a Reforma Tributária pode gerar crescimento adicional da economia brasileira entre 12% e 20% em 15 anos, além de contribuir para a simplificação do sistema tributário, a redução de distorções e o aumento da eficiência econômica. Para a Acirp, no entanto, os efeitos positivos dependem também da capacidade de adaptação das empresas durante o período de transição.

"O empresário precisa compreender desde já o que muda, quando muda e como essas alterações podem interferir na gestão do seu negócio. A Reforma Tributária não é apenas uma mudança de impostos; ela afeta processos, custos, planejamento e competitividade. A Acirp tem o compromisso de oferecer informação qualificada para que seus associados estejam preparados", destaca o presidente da entidade, Jean Daher.

Durante o encontro, os participantes poderão tirar dúvidas sobre os impactos econômicos, fiscais e operacionais da reforma, além de receber orientações sobre pontos de atenção para adequação das empresas ao novo cenário tributário. O evento também prevê a entrega de material didático complementar, reforçando o caráter prático da iniciativa.

Além do conteúdo técnico, a programação também será uma oportunidade de networking entre empresários, contadores, profissionais de gestão e lideranças do setor produtivo, favorecendo a troca de experiências e o fortalecimento de conexões estratégicas.

A iniciativa integra o calendário de ações da Acirp voltadas à capacitação, atualização empresarial e apoio aos associados diante de temas de grande impacto para o ambiente de negócios.

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