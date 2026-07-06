Acirp lança programa focado em OS

A Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto (Acirp) iniciou um programa de capacitação voltado à profissionalização da gestão de organizações sociais da região. Batizada de Gestão Social Sustentável, a iniciativa reúne dirigentes e gestores de entidades assistenciais em um ciclo de dez encontros mensais focados em governança, planejamento estratégico e sustentabilidade institucional.

A proposta busca aproximar as práticas de gestão empresarial da realidade das organizações sem fins lucrativos, que enfrentam o desafio de ampliar o impacto social ao mesmo tempo em que precisam fortalecer seus modelos de administração e garantir sustentabilidade financeira.

Ao longo do programa, os participantes terão acesso a conteúdos sobre planejamento estratégico, governança corporativa, ética, transparência, controle e redução de custos, gestão de pessoas, recrutamento, avaliação de desempenho, indicadores de resultados e desenvolvimento institucional.

Segundo Adriana Neves, ex-presidente da Acirp, diretora da Conebel e uma das idealizadoras do projeto, a iniciativa surgiu a partir da percepção de que muitas ferramentas utilizadas na gestão empresarial poderiam ser adaptadas às necessidades das organizações sociais.

"Quando desenvolvíamos programas de gestão para os núcleos empresariais da Acirp, percebemos que as entidades sociais enfrentavam desafios semelhantes, mas tinham pouco acesso a esse tipo de capacitação. A partir dessa demanda, estruturamos um programa voltado especificamente para fortalecer a gestão dessas organizações", afirma.

A participação é destinada às entidades associadas à Acirp que integram o núcleo, e a expectativa é formar uma rede de instituições mais preparadas para enfrentar desafios de gestão e ampliar sua atuação.