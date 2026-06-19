Acirp abre inscrições para prêmio
A participação é gratuita e exclusiva para empresas associadas à Acirp. As inscrições seguem até 24 de julho e abrangem oito categorias: Agronegócio, Comércio, Indústria, Jovem Empreendedor, Micro e Pequena Empresa, Mulher Empreendedora, Serviços e Tradição
por Redação
Publicado em 19/06/2026 às 19:47Atualizado em 19/06/2026 às 19:50
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