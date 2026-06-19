Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Acirp abre inscrições para prêmio

A participação é gratuita e exclusiva para empresas associadas à Acirp. As inscrições seguem até 24 de julho e abrangem oito categorias: Agronegócio, Comércio, Indústria, Jovem Empreendedor, Micro e Pequena Empresa, Mulher Empreendedora, Serviços e Tradição

por Redação
Publicado em 19/06/2026 às 19:47Atualizado em 19/06/2026 às 19:50
Fonte preferida no Google
Entrega do prêmio Acirp de 2025 no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto (Divulgação/Acirp)
Galeria
Entrega do prêmio Acirp de 2025 no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto (Divulgação/Acirp)
Ouvir matéria
A Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp) abriu as inscrições para a 68ª edição do Prêmio Acirp, iniciativa que, ao longo de sete décadas, se consolidou como um dos principais mecanismos de reconhecimento empresarial do interior paulista. Mais do que uma premiação, a entidade busca posicionar o processo como uma ferramenta de diagnó

Conteúdo exclusivo para assinantes

Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!