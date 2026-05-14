Últimas unidades do Village Normandie marcam fase final de vendas no Europark
Empreendimento na zona sul de Rio Preto está 100% concluído e reúne exclusividade, lazer completo e localização estratégica em bairro planejado
Conteúdo patrocinado por Costa e Brito Incorporadora
O Village Normandie chega à reta final de comercialização com últimas unidades disponíveis no Europark, um dos bairros planejados mais valorizados de São José do Rio Preto. Totalmente concluído e liberado para construção, o empreendimento reforça uma tendência do mercado imobiliário local: a busca por projetos consolidados, com infraestrutura pronta e localização estratégica.
Desenvolvido pela Costa e Brito Incorporadora, o condomínio integra um conjunto urbanístico já estabelecido na região, ao lado de outros empreendimentos do mesmo grupo, como o Village Provence. A proposta segue a linha de oferecer um ambiente planejado, com padrão elevado e foco em qualidade de vida.
Com apenas 257 lotes, a partir de 262 m², o Village Normandie apresenta um perfil mais reservado, voltado a moradores que priorizam privacidade e organização urbana. A limitação no número de unidades é um dos fatores que contribuem para a percepção de exclusividade do projeto.
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Infraestrutura pronta e mobilidade urbana
Localizado na zona sul, com acesso pela marginal da BR-153 e a cerca de 1 km da Rodovia Washington Luís, o condomínio combina facilidade de deslocamento com a proposta de um ambiente residencial fechado. A localização é considerada estratégica por conectar rapidamente diferentes regiões da cidade.
Outro ponto de destaque é a entrega completa do empreendimento. Com toda a infraestrutura finalizada, os compradores podem iniciar a construção imediatamente, sem depender de etapas adicionais, um diferencial relevante tanto para moradia quanto para investimento.
O condomínio também conta com estrutura de lazer e segurança, incluindo portaria 24 horas e espaços voltados à convivência, atendendo diferentes perfis de moradores.
Nesta fase final, a redução na oferta de lotes acompanha o avanço da ocupação do empreendimento. As últimas unidades disponíveis reforçam o momento de consolidação do Village Normandie dentro do Europark.
Mais do que um novo endereço, o projeto se insere em um contexto de expansão urbana qualificada, em uma das regiões que mais crescem em São José do Rio Preto.
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Serviço
Incorporadora responsável: Costa & Brito Incorporadora Ltda., Rua XV de Novembro, nº 3230, 1º Andar, Centro, São José Do Rio Preto (SP), CEP 15.015-110, CNPJ/MF nº 02.644.622/0001-88. Registro: Loteamento registrado na matrícula R.10/60.312 no 2º O.R.I de São José do Rio Preto. Vendas: Europredial Consultoria Imobiliária Ltda (CRECI: 020.579-3)
📍 Endereço: Avenida Pedro Vilela Machado, rotatória n. 1
🕘 Funcionamento do estande de vendas no local: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h.
📲 WhatsApp para atendimento 24h: (17) 99642-1090
☎️Telefone: (17) 32341090