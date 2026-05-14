Últimas unidades do Village Normandie marcam fase final de vendas no Europark

Conteúdo patrocinado por Costa e Brito Incorporadora

O Village Normandie chega à reta final de comercialização com últimas unidades disponíveis no Europark, um dos bairros planejados mais valorizados de São José do Rio Preto. Totalmente concluído e liberado para construção, o empreendimento reforça uma tendência do mercado imobiliário local: a busca por projetos consolidados, com infraestrutura pronta e localização estratégica.

Desenvolvido pela Costa e Brito Incorporadora, o condomínio integra um conjunto urbanístico já estabelecido na região, ao lado de outros empreendimentos do mesmo grupo, como o Village Provence. A proposta segue a linha de oferecer um ambiente planejado, com padrão elevado e foco em qualidade de vida.

Com apenas 257 lotes, a partir de 262 m², o Village Normandie apresenta um perfil mais reservado, voltado a moradores que priorizam privacidade e organização urbana. A limitação no número de unidades é um dos fatores que contribuem para a percepção de exclusividade do projeto.

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