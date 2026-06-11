Últimas unidades do Village Normandie impulsionam fase final de vendas no Europark

A localização também é um dos pontos fortes do empreendimento. Situado na zona sul de Rio Preto, com acesso pela marginal da BR-153 e a aproximadamente um quilômetro da Rodovia Washington Luís, o condomínio oferece mobilidade facilitada para diferentes regiões da cidade.

Além da localização privilegiada, o Village Normandie já conta com toda a infraestrutura implantada, eliminando a espera por futuras etapas de desenvolvimento. O cenário pronto para construir representa uma vantagem tanto para quem deseja morar quanto para investidores que buscam valorização em uma região em constante crescimento.

O condomínio dispõe ainda de estrutura de lazer e segurança, com portaria 24 horas e espaços destinados ao convívio entre os moradores, criando um ambiente que alia tranquilidade e bem-estar.

Com a comercialização avançada e a ocupação em crescimento, a disponibilidade de lotes torna-se cada vez mais limitada. As últimas unidades representam uma oportunidade para quem deseja fazer parte de um empreendimento já consolidado e inserido em uma das áreas de maior expansão urbana de São José do Rio Preto.

Mais do que adquirir um lote, os futuros moradores passam a integrar um projeto que reúne planejamento, infraestrutura e potencial de valorização em um dos endereços mais promissores da cidade.

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Serviço

Incorporadora responsável: Costa & Brito Incorporadora Ltda., Rua XV de Novembro, nº 3230, 1º Andar, Centro, São José do Rio Preto (SP), CEP 15.015-110, CNPJ/MF nº 02.644.622/0001-88.

Registro: Loteamento registrado na matrícula R.10/60.312 no 2º O.R.I de São José do Rio Preto.

Vendas: Europredial Consultoria Imobiliária Ltda. (CRECI 020.579-3)

📍 Endereço: Avenida Pedro Vilela Machado, Rotatória nº 1

🕘 Funcionamento do estande de vendas: Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h.

📲 WhatsApp 24 horas: (17) 99642-1090

☎️ Telefone: (17) 3234-1090