Últimas unidades do Village Normandie impulsionam fase final de vendas no Europark
Condomínio fechado da Costa e Brito Incorporadora está totalmente pronto para construir e reúne localização estratégica, infraestrutura completa e exclusividade na zona sul de Rio Preto
Conteúdo patrocinado por Costa e Brito Incorporadora
As últimas unidades disponíveis no Village Normandie marcam a fase final de comercialização de um dos empreendimentos mais exclusivos do Europark, bairro planejado que se consolidou como uma das regiões mais valorizadas de São José do Rio Preto. Com obras 100% concluídas e infraestrutura totalmente entregue, o condomínio oferece aos compradores a possibilidade de iniciar a construção imediatamente.
Desenvolvido pela Costa e Brito Incorporadora, o Village Normandie foi planejado para atender famílias que buscam segurança, conforto e qualidade de vida em um ambiente residencial organizado. O empreendimento integra o complexo urbanístico do Europark, ao lado de projetos já consolidados, como o Village Provence, fortalecendo o conceito de bairro planejado com alto padrão de ocupação.
Um dos diferenciais do condomínio é sua proposta mais exclusiva. Com apenas 257 lotes, a partir de 262 m², o Village Normandie apresenta uma ocupação mais seletiva e reservada, característica cada vez mais valorizada por quem procura privacidade sem abrir mão da conveniência urbana.
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Infraestrutura pronta e mobilidade urbana
A localização também é um dos pontos fortes do empreendimento. Situado na zona sul de Rio Preto, com acesso pela marginal da BR-153 e a aproximadamente um quilômetro da Rodovia Washington Luís, o condomínio oferece mobilidade facilitada para diferentes regiões da cidade.
Além da localização privilegiada, o Village Normandie já conta com toda a infraestrutura implantada, eliminando a espera por futuras etapas de desenvolvimento. O cenário pronto para construir representa uma vantagem tanto para quem deseja morar quanto para investidores que buscam valorização em uma região em constante crescimento.
O condomínio dispõe ainda de estrutura de lazer e segurança, com portaria 24 horas e espaços destinados ao convívio entre os moradores, criando um ambiente que alia tranquilidade e bem-estar.
Com a comercialização avançada e a ocupação em crescimento, a disponibilidade de lotes torna-se cada vez mais limitada. As últimas unidades representam uma oportunidade para quem deseja fazer parte de um empreendimento já consolidado e inserido em uma das áreas de maior expansão urbana de São José do Rio Preto.
Mais do que adquirir um lote, os futuros moradores passam a integrar um projeto que reúne planejamento, infraestrutura e potencial de valorização em um dos endereços mais promissores da cidade.
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Serviço
Incorporadora responsável: Costa & Brito Incorporadora Ltda., Rua XV de Novembro, nº 3230, 1º Andar, Centro, São José do Rio Preto (SP), CEP 15.015-110, CNPJ/MF nº 02.644.622/0001-88.
Registro: Loteamento registrado na matrícula R.10/60.312 no 2º O.R.I de São José do Rio Preto.
Vendas: Europredial Consultoria Imobiliária Ltda. (CRECI 020.579-3)
📍 Endereço: Avenida Pedro Vilela Machado, Rotatória nº 1
🕘 Funcionamento do estande de vendas: Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h.
📲 WhatsApp 24 horas: (17) 99642-1090
☎️ Telefone: (17) 3234-1090