Sicoob Credivale mostra como o cooperativismo financeiro ganha espaço e fortalece o desenvolvimento regional

Conteúdo patrocinado por Sicoob Credivale

O cooperativismo financeiro tem ampliado sua presença no Brasil e se consolidado como uma alternativa cada vez mais relevante para quem busca soluções financeiras aliadas ao desenvolvimento local.

Segundo dados do Banco Central, o número de cooperados cresceu 10,6% em 2024, chegando a 19,2 milhões de associados no país. No mesmo período, o segmento superou a marca de 10 mil unidades de atendimento e já estava presente em 58% dos municípios brasileiros.

Baseado na colaboração e na participação coletiva, o modelo vem atraindo pessoas, empresas e produtores rurais interessados em uma relação mais próxima com sua instituição financeira.

Nesse cenário, o Sicoob Credivale tem fortalecido sua atuação ao unir proximidade, portfólio completo de serviços e impacto direto nas comunidades onde está presente.

A cooperativa integra o Sistema Sicoob, um dos maiores sistemas cooperativos do país, que ultrapassou a marca de 9 milhões de cooperados em 2025 e conta com mais de 4,6 mil pontos de atendimento físico no Brasil, incluindo presença exclusiva em mais de 400 municípios.

Em 2024, o sistema também concedeu mais de R$ 96,7 bilhões em crédito para micro, pequenas e médias empresas, reforçando seu papel no apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico regional.

Esses números reforçam a capilaridade do sistema e sua capacidade de levar soluções financeiras a diferentes regiões do país.

O que é o cooperativismo financeiro

Diferente das instituições financeiras tradicionais, o cooperativismo funciona a partir da participação dos próprios associados. No caso do Sicoob Credivale, os cooperados são, ao mesmo tempo, clientes e donos do negócio.

Esse modelo permite que as decisões sejam tomadas de forma mais alinhada às necessidades locais. Além disso, os resultados obtidos pelo Sicoob Credivale são reinvestidos na própria comunidade ou distribuídos entre os cooperados, contribuindo para o fortalecimento da economia regional.

Atuação próxima e foco nas pessoas

Um dos principais diferenciais do Sicoob Credivale está na proximidade com seus cooperados. A atuação da cooperativa busca compreender as necessidades de cada perfil — seja no campo, nos negócios ou na vida pessoal.

O Sicoob Credivale oferece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e produtores rurais, incluindo:

• Conta corrente

• Crédito pessoal e empresarial

• Financiamentos

• Consórcios

• Seguros

• Investimentos

• Soluções de pagamento e serviços digitais

Esse conjunto de serviços, aliado ao atendimento humanizado, contribui para uma experiência mais próxima e personalizada.

Campanha institucional reforça valores do cooperativismo

Como parte de sua estratégia de comunicação, o Sicoob Credivale lançou uma nova campanha institucional que busca ampliar a visibilidade do cooperativismo financeiro e fortalecer o relacionamento com a comunidade.

A iniciativa conta com a participação da cantora Bruna Viola, que também é cooperada. A escolha reforça valores como autenticidade, proximidade e conexão com as raízes, elementos presentes tanto na trajetória da artista quanto na essência do cooperativismo.

A campanha apresenta uma mensagem centrada na colaboração e na construção conjunta, destacando que o crescimento acontece de forma mais consistente quando existe parceria.

Impacto direto nas comunidades

Ao longo de sua atuação, o Sicoob Credivale tem se posicionado como um agente de desenvolvimento regional. A presença da cooperativa contribui para o fortalecimento de negócios locais, o incentivo à educação financeira e o estímulo a iniciativas que promovem crescimento sustentável.

Esse impacto é percebido tanto no apoio a empreendedores quanto na geração de oportunidades dentro das comunidades onde o Sicoob Credivale está inserido.

Um modelo que cresce junto com as pessoas

Com a expansão do cooperativismo financeiro no país, instituições como o Sicoob Credivale reforçam um modelo baseado na participação, na proximidade e no crescimento coletivo.

Mais do que oferecer serviços financeiros, o cooperativismo propõe uma forma diferente de se relacionar com o dinheiro, em que os resultados são compartilhados e o desenvolvimento individual contribui para o fortalecimento de toda a comunidade.

Ao destacar esses valores, o Sicoob Credivale amplia o debate sobre alternativas financeiras mais colaborativas e evidencia o papel do cooperativismo como um caminho para o desenvolvimento regional.



Sicoob Credivale

Av. Bady Bassitt, 4500 - São José do Rio Preto

(17) 2137-9543

https://www.sicoob.com.br/