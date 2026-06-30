Setor de Endoscopia da Bene Rio Preto reúne estrutura hospitalar completa e segurança para pacientes de todas as idades

Conteúdo patrocinado por Hospital Beneficência Portuguesa

Referência em atendimento de alta complexidade, a Bene Rio Preto oferece um dos mais completos serviços de Endoscopia Digestiva da região, com toda a estrutura concentrada dentro do ambiente hospitalar. O setor realiza exames como endoscopia digestiva alta, colonoscopia e outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos, atendendo pacientes adultos e pediátricos.

O grande diferencial do serviço está na segurança proporcionada por uma estrutura hospitalar completa, preparada para oferecer suporte integral em todas as etapas do atendimento. Desde o acolhimento até a recuperação, os pacientes contam com tecnologia, equipe multiprofissional e acompanhamento especializado.

Os exames são realizados por médicos altamente qualificados, com o apoio de equipe de enfermagem, anestesistas e demais profissionais treinados, garantindo um atendimento humanizado, confortável e com os mais elevados padrões de qualidade.

Além da excelência técnica, a Bene Rio Preto oferece a tranquilidade de realizar todos os procedimentos dentro do hospital, proporcionando agilidade, segurança e assistência imediata sempre que necessário.

O serviço atende pacientes de convênios e particulares, ampliando o acesso a exames de alta qualidade em uma estrutura reconhecida pela excelência assistencial.

Com infraestrutura moderna e foco permanente na qualidade e na segurança do paciente, a Bene reafirma seu compromisso em oferecer um atendimento eficiente, acolhedor e resolutivo para pessoas de todas as idades.

Serviço

Hospital Beneficência Portuguesa

Site: https://beneriopreto.com.br

Endereço: Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Redentora

São José do Rio Preto