São José do Rio Preto recebe Vestibular de Medicina da Unimar, curso nota máxima no MEC
Candidatos de São José do Rio Preto e região poderão realizar na cidade, no dia 18 de outubro, o processo seletivo para um dos cursos mais tradicionais da Universidade de Marília, que completa 30 anos em 2026.
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São José do Rio Preto será uma das cidades-sede do Vestibular de Medicina 2027 da Universidade de Marília (Unimar), oferecendo aos candidatos da cidade e da região a oportunidade de participar, mais perto de casa, do processo seletivo para um curso que reúne 30 anos de história, mais de dois mil médicos formados e conceito 5, nota máxima, em avaliação in loco realizada pelo Ministério da Educação (MEC).
A prova será realizada no dia 18 de outubro, das 9h às 13h, simultaneamente em São José do Rio Preto, Marília, Londrina e São Paulo. As inscrições seguem até 14 de outubro, exclusivamente pela internet, com taxa de R$ 200. Os portões dos locais de prova serão fechados às 8h50.
A presença do Vestibular da Unimar em São José do Rio Preto amplia o acesso de candidatos da cidade e da região a uma formação médica que alia tradição, estrutura acadêmica, tecnologia, pesquisa e vivência prática em diferentes níveis de assistência à saúde.
O processo seletivo é destinado tanto aos candidatos que já concluíram o Ensino Médio quanto àqueles que concluirão essa etapa até o final de 2026, para ingresso no primeiro semestre de 2027. No momento da inscrição, também será possível indicar um segundo curso da Unimar como alternativa, independentemente da área do conhecimento, caso o candidato não seja classificado em Medicina.
A graduação em Medicina da Unimar é oferecida em período integral, possui 12 semestres e carga horária de 8.147 horas. O reconhecimento do curso foi renovado pela Portaria SERES/MEC nº 528, de 14 de agosto de 2025.
Curso nota máxima e três décadas de formação médica
Criado em 1996, o curso de Medicina da Universidade de Marília celebra 30 anos de atividades em 2026, consolidando uma trajetória marcada pela formação de mais de dois mil médicos que hoje atuam em diferentes regiões do Brasil e também no exterior.
Um dos mais importantes reconhecimentos dessa trajetória ocorreu em maio de 2025, quando o curso passou por uma avaliação in loco do Ministério da Educação e conquistou conceito 5, a nota máxima atribuída pelo MEC.
A avaliação considerou diferentes dimensões da graduação, entre elas projeto pedagógico, metodologia de ensino, qualificação do corpo docente e infraestrutura disponibilizada aos acadêmicos.
Para a Pró-Reitora de Graduação da Unimar, Profa. Dra. Fernanda Mesquita Serva, a formação médica precisa acompanhar permanentemente as transformações da área da saúde. “Quando falamos sobre a formação médica na Unimar, falamos de um processo que integra conhecimento científico, desenvolvimento de habilidades, tecnologia, pesquisa, extensão e, principalmente, contato com diferentes realidades da saúde. O estudante percorre essa trajetória de maneira progressiva, acompanhado por professores e profissionais, tendo acesso a diferentes cenários de aprendizagem. Nosso objetivo é formar médicos preparados tecnicamente, cientificamente e humanamente para os desafios da profissão”, destaca.
A formação oferecida pela Unimar utiliza diferentes ambientes de aprendizagem para que o acadêmico desenvolva competências e habilidades de maneira progressiva antes e durante o contato com pacientes.
Entre eles está o Laboratório de Anatomia Humana, que possui acervo de peças anatômicas naturais e recursos destinados ao estudo aprofundado das estruturas do corpo humano.
Outro espaço é o Laboratório de Práticas em Saúde, no qual manequins, equipamentos e simuladores permitem desenvolver habilidades relacionadas a exames, procedimentos e diferentes situações clínicas, incluindo emergências e assistência ao parto.
Os estudantes realizam atividades como assepsia, paramentação cirúrgica, suturas, intubação orotraqueal e drenagem de tórax, em pequenos grupos e sob acompanhamento docente.
“A proposta é preparar o futuro médico não apenas para executar uma técnica, mas para compreender o cenário clínico em que ela será empregada, integrar diferentes conhecimentos e desenvolver segurança antes de avançar para os ambientes reais de assistência”, explica a Pró-Reitora.
Formação médica ultrapassa os limites da sala de aula
Um dos diferenciais da Medicina Unimar está na diversidade de cenários de prática disponíveis ao longo da graduação. Conforme avançam no curso, os estudantes passam dos ambientes de laboratório e simulação para diferentes serviços de saúde.
A partir do terceiro ano, existem estágios extracurriculares no Ambulatório Médico de Especialidades (AME). No quinto e sexto anos, durante o internato médico, essa experiência é ampliada pelos estágios curriculares obrigatórios.
A integração com a rede de saúde contempla ainda atividades em Estratégias de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e outros serviços municipais e regionais, por meio de convênios mantidos com Secretarias de Saúde e com o Sistema Único de Saúde.
Dessa forma, o acadêmico tem contato com diferentes níveis de atenção e compreende desde ações de promoção da saúde e prevenção de doenças até urgência, internação hospitalar e atendimento especializado.
Hospital Beneficente Unimar
Dentro desse ecossistema está um dos principais diferenciais da Universidade, que é o Hospital Beneficente Unimar (HBU), complexo hospitalar de referência para 62 municípios da região de Marília.
Com mais de 22 mil metros quadrados distribuídos em cinco torres, o Hospital reúne assistência, ensino, tecnologia e atuação multiprofissional.
A estrutura contempla áreas como Clínica Médica e Cirúrgica, Maternidade, UTI Adulto, UTI Neonatal, Centro Obstétrico, Cardiologia, Imagenologia, Agência Transfusional, Laboratório de Análises Clínicas e diversas especialidades, com atendimento a pacientes do SUS, convênios e particulares.
Para os estudantes de Medicina, esse ambiente representa a possibilidade de acompanhar diferentes especialidades, níveis de complexidade e perfis de pacientes, além de vivenciar, na prática, o trabalho multiprofissional.
Nos últimos anos, o Hospital também ampliou a oferta de procedimentos de alta complexidade e incorporou novas tecnologias. Em 2026, por exemplo, foi realizada a primeira cirurgia de estimulação cerebral profunda para tratamento da doença de Parkinson na Instituição.
No mesmo ano, o HBU conquistou a Certificação Diamante da Unimed e recebeu reconhecimento nacional com o Prêmio Gestão Prime 2026.
Para o Reitor da Universidade de Marília, Dr. Márcio Mesquita Serva, os investimentos realizados ao longo das últimas décadas refletem o compromisso da Instituição com o futuro da formação médica. “Temos muito orgulho dos profissionais que passaram pela Medicina Unimar ao longo dessas três décadas e hoje cuidam de milhares de pessoas em diferentes regiões do Brasil e também no exterior. Essa história nos dá ainda mais responsabilidade para continuar avançando. Investimos permanentemente em nossos laboratórios, em tecnologia, no Hospital Beneficente Unimar, na assistência à comunidade, na pesquisa e na qualificação da formação. Queremos que cada nova geração encontre uma Universidade preparada para acompanhar as transformações da Medicina sem perder aquilo que é essencial à profissão: conhecimento, ética, responsabilidade e cuidado com as pessoas”, ressalta.
Hospital Oncológico amplia experiências em assistência especializada
A estrutura assistencial ganhou um novo capítulo em 2021 com a implantação do Hospital Oncológico Unimar, integrado ao Hospital Beneficente Unimar e que completa cinco anos de atividades em agosto de 2026.
Neste período, foram realizadas 11.783 consultas oncológicas envolvendo pacientes do SUS, convênios e particulares, além de 13.148 procedimentos de quimioterapia. Desde a implantação da radioterapia, 454 pacientes já foram tratados.
O complexo reúne Centro Cirúrgico Oncológico, Centro de Quimioterapia, Radioterapia, PET-CT e equipe multiprofissional, possibilitando a integração de diferentes etapas do diagnóstico e do tratamento do câncer.
Segundo a Superintendente do HBU, Márcia Mesquita Serva Reis, a evolução da assistência também representa novas possibilidades para o ensino. “Cada serviço que implantamos, cada tecnologia incorporada e cada nova possibilidade de tratamento representam, em primeiro lugar, um avanço no cuidado oferecido aos nossos pacientes. Mas, por sermos um Hospital intimamente ligado à Universidade, tudo isso também amplia as possibilidades de formação. Nossos estudantes convivem com profissionais experientes, acompanham a evolução da Medicina e aprendem diariamente que excelência técnica precisa caminhar junto com segurança, responsabilidade e humanização”, destaca.
Em 2026, ano em que o Hospital Oncológico completa cinco anos, a estrutura também passou a oferecer radioterapia pelo Sistema Único de Saúde, ampliando o acesso regional ao tratamento.
Pesquisa, extensão e 28 Ligas Acadêmicas
Além da formação prática, os acadêmicos podem participar de programas de iniciação científica, desenvolver pesquisas sob orientação de professores e apresentar trabalhos em eventos científicos.
As atividades de extensão aproximam os estudantes da população e permitem vivenciar diferentes contextos sociais, ampliando a compreensão sobre as necessidades das comunidades e fortalecendo aspectos como comunicação, acolhimento e trabalho multiprofissional.
A Medicina Unimar possui ainda 28 Ligas Acadêmicas, espaços criados com protagonismo dos próprios estudantes para aprofundamento em diferentes áreas e especialidades.
Por meio delas, os acadêmicos participam de atividades científicas, projetos, discussões clínicas, eventos e ações extensionistas, além de desenvolver competências como autonomia, liderança, organização e trabalho em equipe.
Como será o Vestibular de Medicina 2027 em São José do Rio Preto
A avaliação será composta por uma redação, valendo até 40 pontos, e 40 questões de múltipla escolha, que valem 1,5 ponto cada. A pontuação máxima do processo seletivo será de 100 pontos.
As questões objetivas contemplarão conteúdos de Língua Portuguesa, incluindo Literatura Portuguesa e Brasileira, Gramática e Interpretação de Textos; Inglês; Química; Biologia; Matemática e Física.
Para permanecer no processo seletivo, o candidato precisa obter pelo menos 10 pontos na redação e acertar ao menos uma questão objetiva.
A classificação será realizada em ordem decrescente da pontuação total. Nos casos de empate, serão considerados, sucessivamente, a maior nota na Redação e o desempenho em Língua Portuguesa, Biologia, Química, Física, Matemática e Inglês. Permanecendo o empate, terá preferência o candidato de maior idade.
A prova acontece no dia 18 de outubro, das 9h às 13h, no horário de Brasília. Os portões serão fechados às 8h50, portanto os candidatos devem programar a chegada com antecedência.
Será obrigatória a apresentação de documento oficial original com foto. Durante a prova, não será permitida a utilização de telefone celular, calculadora, computador, tablet, relógio eletrônico, fones de ouvido ou materiais impressos. Água e alimentos leves poderão ser levados pelos candidatos.
O resultado do Vestibular de Medicina Unimar 2027 será divulgado no dia 22 de outubro, a partir das 14h, na Secretaria Acadêmica e no site da Universidade. As matrículas dos classificados serão realizadas nos dias 22, 23 e 26 de outubro, das 8h às 21h30, na Secretaria Acadêmica da Unimar, em Marília.
Caso ocorram desistências entre os candidatos inicialmente classificados, o edital prevê novas chamadas, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação e ao número de vagas disponibilizadas.
Com a realização da prova também em São José do Rio Preto, candidatos da cidade e da região ganham uma oportunidade de disputar uma vaga em um curso que chega aos 30 anos reunindo conceito máximo no MEC, hospital próprio, estrutura de alta complexidade, laboratórios, pesquisa, extensão e diferentes cenários de prática médica.
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