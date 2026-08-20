São José do Rio Preto recebe Vestibular de Medicina da Unimar, curso nota máxima no MEC

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São José do Rio Preto será uma das cidades-sede do Vestibular de Medicina 2027 da Universidade de Marília (Unimar), oferecendo aos candidatos da cidade e da região a oportunidade de participar, mais perto de casa, do processo seletivo para um curso que reúne 30 anos de história, mais de dois mil médicos formados e conceito 5, nota máxima, em avaliação in loco realizada pelo Ministério da Educação (MEC).

A prova será realizada no dia 18 de outubro, das 9h às 13h, simultaneamente em São José do Rio Preto, Marília, Londrina e São Paulo. As inscrições seguem até 14 de outubro, exclusivamente pela internet, com taxa de R$ 200. Os portões dos locais de prova serão fechados às 8h50.

A presença do Vestibular da Unimar em São José do Rio Preto amplia o acesso de candidatos da cidade e da região a uma formação médica que alia tradição, estrutura acadêmica, tecnologia, pesquisa e vivência prática em diferentes níveis de assistência à saúde.

O processo seletivo é destinado tanto aos candidatos que já concluíram o Ensino Médio quanto àqueles que concluirão essa etapa até o final de 2026, para ingresso no primeiro semestre de 2027. No momento da inscrição, também será possível indicar um segundo curso da Unimar como alternativa, independentemente da área do conhecimento, caso o candidato não seja classificado em Medicina.

A graduação em Medicina da Unimar é oferecida em período integral, possui 12 semestres e carga horária de 8.147 horas. O reconhecimento do curso foi renovado pela Portaria SERES/MEC nº 528, de 14 de agosto de 2025.



