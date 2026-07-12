Quando o banho deixa de ser um desafio e se transforma em cuidado

Para algumas famílias, a cena é conhecida: basta perceber que está chegando ao pet shop para o cachorro começar a tremer, tentar fugir ou resistir. O que deveria ser um momento de higiene e cuidado acaba se tornando uma experiência de medo, tanto para o cão quanto para quem o ama.

Foi exatamente essa angústia que deu origem ao Clube04 Pet Store.

Antes de serem empresários do mercado pet, Ana Paula Miwa Shinzaki e Fábio Aydar eram tutores preocupados com Lui e Ted, seus próprios cães. Os dois demonstravam medo sempre que chegavam ao pet shop e, para o casal, era difícil aceitar que o banho precisasse ser assim.

“Eles não conseguiam falar o que estavam sentindo, mas o comportamento deles dizia muita coisa. Como tutores, começamos a nos perguntar: será que existe uma maneira diferente de fazer isso?”, conta Ana Paula.

A pergunta se transformou em estudo, pesquisa e propósito. O casal mergulhou no universo do comportamento animal e começou a desenvolver uma nova forma de enxergar o banho: não como uma sequência automática de procedimentos, mas como uma experiência que deveria respeitar os limites, os medos e a personalidade de cada cão.

Assim nasceu, em 2020, em São José do Rio Preto, o Clube04. Hoje, a marca criada na cidade está presente em mais de 40 unidades no Brasil.

“O nosso objetivo nunca foi apenas dar banho. Queríamos entender o que eles estavam sentindo e mostrar que era possível fazer diferente”, afirma Ana Paula.

Um banho pensado a partir do olhar do cão

No Clube04, a experiência começa antes mesmo de a água cair. No chamado Banho VIP, os atendimentos são realizados com horário agendado e de maneira individualizada. O tutor pode acompanhar o processo e cada etapa é adaptada de acordo com o comportamento e as necessidades de cada animal.

Na prática, isso significa entender que nem todos os cães precisam ser atendidos da mesma maneira. Há cães que têm medo de determinados equipamentos. Outros precisam de mais tempo para ganhar confiança. Alguns se sentem mais seguros sendo secos no colo. Há também aqueles que chegam com histórico de experiências negativas e precisam reconstruir, aos poucos, a relação com o banho.

É nesse momento que técnica e sensibilidade caminham juntas. “Um cachorro se comunica o tempo inteiro. Ele mostra quando está com medo, desconfortável ou sentindo dor. O nosso papel é perceber esses sinais e respeitá-los. É isso que torna a experiência diferente”, explica Fábio.

Bida: quando a confiança vence o medo

Para Eliane Lino, analista de Gente e Gestão e tutora do shih-tzu Bida, essa diferença foi percebida aos poucos.

Bida apresentava um comportamento agressivo durante os banhos e chegou ao Clube04 por indicação de uma médica-veterinária. O desafio era grande e não existia uma solução imediata.

Foram necessárias diferentes abordagens, paciência e persistência. Mais de um profissional participou do processo até que Bida encontrasse alguém com quem construísse uma relação especial de confiança.

“Tentamos diferentes abordagens e vários ‘tios’ participaram desse processo. Em muitos momentos, achei que talvez nunca conseguíssemos fazer com que o Bida se sentisse tranquilo durante os banhos. Mas a equipe nunca desistiu”, conta Eliane.

Hoje, a chegada ao Clube04 é completamente diferente. “O Bida corre ao encontro da tia Bely, abana o rabinho e pede colo.”

Para quem já viu o próprio cachorro tremer de medo na porta de um pet shop, uma cena como essa diz mais do que qualquer explicação.

Anne: de tremores e tentativas de mordida ao rabinho abanando

A enfermeira Mariana Mendes Barrela também sabe o que significa ver essa transformação acontecer. Cliente desde os primeiros meses do Clube04, ela chegou ao espaço depois de experiências negativas em outros pet shops. Sua cadela, Anne, tinha medo e reagia ao banho.

“No primeiro dia, ela foi tremendo e tentou morder a banhista. Da terceira para a quarta vez, já foi se acostumando. Nos últimos anos, ela amava ir tomar banho e chegava com o rabinho abanando”, relembra.

Ao longo dos anos, a equipe também acompanhou as mudanças de Anne e adaptou os cuidados quando ela precisava de mais atenção. “Quando ela estava com dor, a equipe adaptava o atendimento. Não era simplesmente dar um banho. Era cuidar dela”, diz Mariana.

Essa frase resume a proposta que nasceu com Lui e Ted e continua guiando o Clube04: o cão não precisa se adaptar ao banho. O banho é que precisa ser adaptado ao cão.

Para o tutor que já precisou carregar o cachorro no colo porque ele se recusava a entrar em um pet shop, que já sentiu culpa ao vê-lo tremendo ou que simplesmente gostaria de saber como seu melhor amigo se comportaria em uma experiência diferente, conhecer o Clube04 pode ser o primeiro passo para construir uma nova relação com o momento do banho.

Porque, quando há respeito, paciência e carinho, até um momento que antes causava medo pode terminar com o rabinho abanando.

Clube04 Pet Store

Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 222 – São José do Rio Preto

Telefone: (17) 99634-8787

Instagram: @clube04.riopreto