Palmares Paulista reinaugura Pronto Atendimento 24h e amplia capacidade de atendimento à população
Unidade passa por reforma e ampliação, ganha nova estrutura e eleva o padrão de atendimento na saúde pública do município
Conteúdo patrocinado por Prefeitura de Palmares Paulista
Palmares Paulista deu um passo importante na área da saúde pública nesta sexta-feira, 17 de abril de 2026, com a reinauguração do Pronto Atendimento 24 horas, localizado na região central da cidade. A entrega da unidade, totalmente reformada e ampliada, representa a maior intervenção já realizada no setor no município.
Além da reforma, o edifício foi ampliado e estruturado para melhor acolher a comunidade, com um diferencial que chama a atenção: oferecer atendimento aos pacientes do SUS com o mesmo padrão encontrado na rede particular. A proposta reforça um novo momento da saúde pública local, com foco em qualidade, humanização e eficiência.
A obra modernizou completamente o espaço, que agora conta com ambientes mais amplos, organizados e preparados para atender a demanda da população com mais agilidade. A nova estrutura também proporciona melhores condições de trabalho às equipes de saúde e mais conforto aos pacientes.
Com aproximadamente 940,70 metros quadrados de área construída, o Pronto Atendimento passou a contar com novos consultórios, sala de procedimentos, recepção reformulada, banheiros e uma sala de espera mais adequada ao fluxo diário de atendimentos.
Nova fase no atendimento à população
Além da reestruturação interna, a unidade ganhou uma fachada moderna e espelhada, que contribui não apenas para a estética do prédio, mas também para o conforto térmico. A solução reduz a incidência de calor, melhora o aproveitamento da luz natural e aumenta a eficiência energética do espaço.
O investimento total na obra ultrapassa R$ 2 milhões e reforça o fortalecimento da infraestrutura de saúde no município. A expectativa é que a nova estrutura impacte diretamente na qualidade e na agilidade dos atendimentos realizados.
A reinauguração reuniu autoridades, profissionais da saúde e moradores, que puderam conhecer de perto as melhorias implementadas. Aberta ao público, a cerimônia marcou não apenas a entrega de um novo espaço físico, mas o início de uma nova fase no atendimento à população.
Com a modernização, o Pronto Atendimento 24h passa a operar dentro de um novo padrão estrutural e de atendimento, acompanhando as necessidades atuais da cidade e ampliando a capacidade de resposta dos serviços de urgência e emergência, agora com um nível de qualidade que aproxima o serviço público da experiência da rede privada.