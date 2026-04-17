Palmares Paulista reinaugura Pronto Atendimento 24h e amplia capacidade de atendimento à população

Conteúdo patrocinado por Prefeitura de Palmares Paulista

Palmares Paulista deu um passo importante na área da saúde pública nesta sexta-feira, 17 de abril de 2026, com a reinauguração do Pronto Atendimento 24 horas, localizado na região central da cidade. A entrega da unidade, totalmente reformada e ampliada, representa a maior intervenção já realizada no setor no município.

Além da reforma, o edifício foi ampliado e estruturado para melhor acolher a comunidade, com um diferencial que chama a atenção: oferecer atendimento aos pacientes do SUS com o mesmo padrão encontrado na rede particular. A proposta reforça um novo momento da saúde pública local, com foco em qualidade, humanização e eficiência.

A obra modernizou completamente o espaço, que agora conta com ambientes mais amplos, organizados e preparados para atender a demanda da população com mais agilidade. A nova estrutura também proporciona melhores condições de trabalho às equipes de saúde e mais conforto aos pacientes.

Com aproximadamente 940,70 metros quadrados de área construída, o Pronto Atendimento passou a contar com novos consultórios, sala de procedimentos, recepção reformulada, banheiros e uma sala de espera mais adequada ao fluxo diário de atendimentos.