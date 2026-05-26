Pacaembu entrega 350 casas em Bálsamo

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Com 13 meses de antecedência do prazo contratual, a Pacaembu Construtora, eleita pelo tradicional Ranking INTEC como a maior construtora de casas do Brasil no programa Minha Casa, Minha Vida, entrega na próxima sexta-feira, 29 de maio, as chaves das 350 casas do Residencial José Stucki, primeiro bairro planejado da companhia em Bálsamo.

Os futuros moradores poderão retirar suas chaves na entrega que será realizada no próprio empreendimento a partir das 13h e contará com a presença de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado de São Paulo, da Caixa Econômica Federal, da Prefeitura Municipal e de membros da diretoria da Pacaembu Construtora.

Com um investimento de mais de R$ 63 milhões, o Residencial José Stucki foi construído em uma área do município de Bálsamo com mais de 134 mil m². Além disso, o bairro planejado é parte de uma parceria da construtora com o Governo Federal, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, do Ministério das Cidades; com a Caixa Econômica Federal; e com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

O empreendimento ainda movimentou a economia da cidade com a geração de aproximadamente 1.000 empregos diretos e indiretos ao longo das obras.