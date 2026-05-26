Pacaembu entrega 350 casas em Bálsamo
Residencial José Stucki é resultado de um investimento de mais de R$ 63 milhões e foi construído em uma área com mais de 134 mil m²
Conteúdo patrocinado por Pacaembu
Com 13 meses de antecedência do prazo contratual, a Pacaembu Construtora, eleita pelo tradicional Ranking INTEC como a maior construtora de casas do Brasil no programa Minha Casa, Minha Vida, entrega na próxima sexta-feira, 29 de maio, as chaves das 350 casas do Residencial José Stucki, primeiro bairro planejado da companhia em Bálsamo.
Os futuros moradores poderão retirar suas chaves na entrega que será realizada no próprio empreendimento a partir das 13h e contará com a presença de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado de São Paulo, da Caixa Econômica Federal, da Prefeitura Municipal e de membros da diretoria da Pacaembu Construtora.
Com um investimento de mais de R$ 63 milhões, o Residencial José Stucki foi construído em uma área do município de Bálsamo com mais de 134 mil m². Além disso, o bairro planejado é parte de uma parceria da construtora com o Governo Federal, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, do Ministério das Cidades; com a Caixa Econômica Federal; e com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
O empreendimento ainda movimentou a economia da cidade com a geração de aproximadamente 1.000 empregos diretos e indiretos ao longo das obras.
Os interessados em adquirir uma das casas do empreendimento puderam utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ainda contar com descontos de até R$ 71 mil por meio de subsídios do Governo Federal, oferecidos pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Os compradores também tiveram acesso a um benefício adicional de R$ 16 mil do programa Casa Paulista.
E para facilitar ainda mais o acesso, a Pacaembu ofereceu a possibilidade de parcelamento da entrada em até 60 meses e documentação grátis. Já o financiamento do imóvel, em até 420 meses, foi realizado junto à Caixa Econômica Federal, com as menores taxas de juros do mercado.
Construído no prolongamento da rua José Evangelista, o Residencial José Stucki conta com moradias construídas em terrenos a partir de 160 m², não geminadas e com possibilidade de ampliação. Os imóveis de 45,61 m² têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje e piso cerâmico em todos os ambientes, além de quintal e espaço para veículo.
Seguindo o padrão já conhecido dos empreendimentos da Pacaembu Construtora, o bairro será entregue pronto para morar, com infraestrutura completa contendo sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário com estação elevatória de esgoto, sistema de drenagem pluvial, rede elétrica e de iluminação pública, pavimentação, paisagismo, acessibilidade aos lotes e sinalização viária.
Já pensando no bem-estar e em uma maior qualidade de vida dos futuros moradores, o empreendimento conta com mais de 1 mil m² em áreas de lazer, com playground, academia ao ar livre, mesa de piquenique, pomar e bicicletário. Além disso, serão mais de 27 mil m² de áreas verdes e de preservação.
“É uma grande alegria para nós da Pacaembu poder entregar nosso primeiro empreendimento em Bálsamo com 13 meses de antecedência. Sabemos o quanto a casa própria pode transformar a vida das pessoas, trazendo mais segurança e dignidade para as famílias. Ver esse sonho se concretizando, especialmente com uma entrega tão antecipada, reforça o nosso compromisso com a qualidade e o respeito aos clientes”, afirma Fred Escobar, Diretor de Negócios da Pacaembu Construtora.
Homenagem
Para marcar a chegada da Pacaembu Construtora a Bálsamo, o nome escolhido pelo poder público para este empreendimento é uma homenagem a José Stucki, cidadão que dedicou grande parte de sua vida ao município, atuando como eletricitário da CPFL de 1977 até sua aposentadoria, além de uma passagem pela vida pública como vereador no mandato de 1992 a 1995. José Stucki ainda teve uma importante contribuição para o esporte na cidade, atuando como técnico da equipe de futsal da cidade por anos, onde conquistou diversos títulos nos principais campeonatos da região. Foi casado com Aparecida Stucki e teve três filhos: Andrea Stucki, Alessandra Stucki e José Stucki Junior.
Mais informações: pacaembu.com/
Instagram: @pacaembuconstrutora