Operação Mochila Nova oferece descontos de até 60% para a volta às aulas

Contepudo patrocinado por Comercial Dagostino

Com a aproximação da volta às aulas, muitas famílias já iniciam a busca pelos itens escolares. Para atender a essa demanda, a Dagostino Papelaria e Brinquedo lançou a campanha "Operação Mochila Nova", reunindo mochilas, estojos e lancheiras com descontos de até 60%.

A ação contempla modelos infantis e juvenis, com opções de diferentes tamanhos, estampas e personagens, buscando atender às necessidades de estudantes de diversas faixas etárias. A proposta é oferecer alternativas para quem deseja renovar os acessórios escolares com condições especiais neste período que antecede o retorno às aulas.

Além da campanha, a loja disponibiliza uma variedade de produtos de papelaria, materiais escolares e brinquedos, concentrando em um único espaço itens que fazem parte da rotina de estudantes e famílias.

Mais informações sobre a campanha, novidades e produtos podem ser acompanhadas pelo Instagram da loja: @dagostino_papelaria. O catálogo e demais informações também estão disponíveis no site oficial: www.comercialdagostino.com.br

Clique aqui e acesse nosso Instagram!