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Operação Mochila Nova oferece descontos de até 60% para a volta às aulas

Campanha da Dagostino Papelaria e Brinquedo reúne mochilas, estojos e lancheiras com condições especiais para quem deseja se preparar para o novo semestre letivo.

por Núcleo Digital
Publicado em 15/07/2026 às 17:44Atualizado em 15/07/2026 às 18:44
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Operação Mochila Nova: mochilas, estojos e lancheiras com até 60% de desconto na Dagostino Papelaria e Brinquedo para a volta às aulas (Divulgação)
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Operação Mochila Nova: mochilas, estojos e lancheiras com até 60% de desconto na Dagostino Papelaria e Brinquedo para a volta às aulas (Divulgação)
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Contepudo patrocinado por Comercial Dagostino

Com a aproximação da volta às aulas, muitas famílias já iniciam a busca pelos itens escolares. Para atender a essa demanda, a Dagostino Papelaria e Brinquedo lançou a campanha "Operação Mochila Nova", reunindo mochilas, estojos e lancheiras com descontos de até 60%.

A ação contempla modelos infantis e juvenis, com opções de diferentes tamanhos, estampas e personagens, buscando atender às necessidades de estudantes de diversas faixas etárias. A proposta é oferecer alternativas para quem deseja renovar os acessórios escolares com condições especiais neste período que antecede o retorno às aulas.

Além da campanha, a loja disponibiliza uma variedade de produtos de papelaria, materiais escolares e brinquedos, concentrando em um único espaço itens que fazem parte da rotina de estudantes e famílias.

Mais informações sobre a campanha, novidades e produtos podem ser acompanhadas pelo Instagram da loja: @dagostino_papelaria. O catálogo e demais informações também estão disponíveis no site oficial: www.comercialdagostino.com.br

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Dagostino Papelaria e Brinquedo

Operação Mochila Nova: mochilas, estojos e lancheiras com até 60% de desconto na Dagostino Papelaria e Brinquedo para a volta às aulas (Divulgação)
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Operação Mochila Nova: mochilas, estojos e lancheiras com até 60% de desconto na Dagostino Papelaria e Brinquedo para a volta às aulas (Divulgação)

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