Operação Mochila Nova oferece descontos de até 60% para a volta às aulas
Campanha da Dagostino Papelaria e Brinquedo reúne mochilas, estojos e lancheiras com condições especiais para quem deseja se preparar para o novo semestre letivo.
Contepudo patrocinado por Comercial Dagostino
Com a aproximação da volta às aulas, muitas famílias já iniciam a busca pelos itens escolares. Para atender a essa demanda, a Dagostino Papelaria e Brinquedo lançou a campanha "Operação Mochila Nova", reunindo mochilas, estojos e lancheiras com descontos de até 60%.
A ação contempla modelos infantis e juvenis, com opções de diferentes tamanhos, estampas e personagens, buscando atender às necessidades de estudantes de diversas faixas etárias. A proposta é oferecer alternativas para quem deseja renovar os acessórios escolares com condições especiais neste período que antecede o retorno às aulas.
Além da campanha, a loja disponibiliza uma variedade de produtos de papelaria, materiais escolares e brinquedos, concentrando em um único espaço itens que fazem parte da rotina de estudantes e famílias.
Mais informações sobre a campanha, novidades e produtos podem ser acompanhadas pelo Instagram da loja: @dagostino_papelaria. O catálogo e demais informações também estão disponíveis no site oficial: www.comercialdagostino.com.br
Dagostino Papelaria e Brinquedo
Loja mãe
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Educarejo - O 1º do Brasil
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