O Náutico Fronteira vive um momento mais nosso do que nunca!

Se você faz parte da nossa família aqui no Náutico, prepare o coração porque estamos numa fase sensacional! A gente tem trabalhado muito para que o clube seja não apenas um lugar bonito, mas o melhor encontro da sua semana. É alegria renovada, é carinho em cada detalhe e é você, sócio, como nossa grande estrela. Vem com a gente dar uma olhada em tudo que tá rolando por aqui!

O Náutico Fronteira, situado na cidade de Fronteira/MG — bem na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo —, desfruta de uma localização privilegiada às margens do Rio Grande. Com um legado de mais de 30 anos encantando as famílias da região, o clube agora consolida sua trajetória de sucesso ao reafirmar um ambiente de valorização absoluta e privilégio exclusivo para seus sócios.

Recentemente, a diretoria do parque aquático anunciou a paralisação das vendas de novos títulos; logo, a emissão foi encerrada e agora o estoque foi realmente zerado. Ao interromper a emissão de novos títulos, além de prestar contas com seu sócio, o Náutico Fronteira garante a valorização imediata do patrimônio de quem já é parte do clube. Mais do que nunca, esse refúgio agora é seleto para seus privilegiados sócios.