O Náutico Fronteira vive um momento mais nosso do que nunca!
Com foco total em você, sócio, e um calendário cheio de festas, o clube tá bombando e te espera de braços abertos.
Se você faz parte da nossa família aqui no Náutico, prepare o coração porque estamos numa fase sensacional! A gente tem trabalhado muito para que o clube seja não apenas um lugar bonito, mas o melhor encontro da sua semana. É alegria renovada, é carinho em cada detalhe e é você, sócio, como nossa grande estrela. Vem com a gente dar uma olhada em tudo que tá rolando por aqui!
O Náutico Fronteira, situado na cidade de Fronteira/MG — bem na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo —, desfruta de uma localização privilegiada às margens do Rio Grande. Com um legado de mais de 30 anos encantando as famílias da região, o clube agora consolida sua trajetória de sucesso ao reafirmar um ambiente de valorização absoluta e privilégio exclusivo para seus sócios.
Recentemente, a diretoria do parque aquático anunciou a paralisação das vendas de novos títulos; logo, a emissão foi encerrada e agora o estoque foi realmente zerado. Ao interromper a emissão de novos títulos, além de prestar contas com seu sócio, o Náutico Fronteira garante a valorização imediata do patrimônio de quem já é parte do clube. Mais do que nunca, esse refúgio agora é seleto para seus privilegiados sócios.
Um clube realmente seu
Nessa nova fase, foi definido que o Náutico Fronteira precisava reforçar as suas origens: ser um espaço totalmente dedicado a você e sua família. Por isso, estamos vivendo esse momento exclusivo, sem aglomerações, e mais do que nunca, agora, cada cantinho do clube é 100% pensado para o conforto de quem é de casa. É aquela sensação gostosa de estar num refúgio seguro, sabe? Onde você conhece todo mundo e pode relaxar de verdade, aproveitando o que temos de melhor com total privacidade.
E pensando em cada membro da família, o Éden Parque está ganhando forma no canteiro de obras do parque. Brevemente, ele será lançado para conquistar o coração de cada integrante, já que é um espaço dedicado a todos, muito bem pensado e muito esperado.
Motivos para visitar o Náutico Fronteira não faltam
Além de contar com um espaço totalmente exclusivo para os sócios, seus familiares e amigos, esta temporada tem se demonstrado a melhor de todos os tempos. Nosso calendário está repleto de eventos e grandes atrações nos finais de semana e feriados, além de atividades infantis todos os dias no parque. É só chegar e se divertir à beça.
Nossa programação de eventos está de vento em popa. Nestes primeiros meses do ano, tivemos atrações que reuniram a família e divertiram a criançada, mas não paramos por aqui: estamos anunciando que vamos divulgar outras festividades que já são tradicionais em nosso calendário.
• Maio: shows ao vivo todas as sextas e sábados a partir das 19h30 e, no almoço de domingo, além de atividades e decoração focadas nas mamães.
• Junho: todos os sábados e domingos no almoço, uma deliciosa feijoada ao som ao vivo com grupo de pagode. É a nossa tradicional Feijoada & Pagode.
• Julho: é hora de pular fogueira, comer pipoca e muitas outras comidas típicas nas nossas tradicionais Festas Julinas.
• Agosto: o evento mais esperado do ano, a nossa Costela & Viola, que foi sucesso e recorde de público em 2025, volta com tudo este ano para dar água na boca.
E tem muito mais no decorrer do ano, por isso é importante acompanhar nossas redes sociais.
E, pra encerrar, este ano temos novidade na área: vamos participar dos festivais de rodeio da região com carreatas superanimadas, visitando os sócios em suas cidades e levando a energia do Náutico Fronteira direto até você.
Não importa a data ou a estação: aqui no Náutico Fronteira é festa o ano todo! Então, vem.
Náutico Fronteira. Lugar de família feliz.
www.nauticofronteira.com.br
(17) 3513-4751