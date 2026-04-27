Novo projeto imobiliário chega a Rio Preto e reforça transformação da Zona Sul
Em uma das regiões que mais crescem na cidade, novo residencial aposta em conveniência, mobilidade e alto potencial de valorização
Conteúdo patrocinado por Perplan Incorporação
O crescimento urbano de São José do Rio Preto tem redesenhado o mapa da cidade nos últimos anos. Entre as regiões que mais ganham destaque está a Zona Sul, que concentra novos empreendimentos, expansão de serviços e mudanças no estilo de vida da população. Aqui nasce o Apoema Residence, novo projeto da Perplan Incorporação com lançamento previsto para breve.
Localizado ao lado do Shopping Iguatemi, o empreendimento será implantado no Reservas do Sul, área planejada que vem se consolidando como um dos principais pontos de desenvolvimento da cidade. A região tem atraído investimentos e ampliado sua estrutura, criando um ambiente que combina moradia, conveniência e mobilidade.
Diferente de outras fases de crescimento urbano, o movimento atual da Zona Sul está mais associado à qualidade de vida e à organização do espaço. A proximidade com centros comerciais, restaurantes, academias e serviços tem influenciado diretamente na escolha de quem busca um novo endereço.
O projeto prevê apartamentos com metragens de 88, 97 e 118 metros quadrados. A proposta inclui áreas comuns que acompanham diferentes rotinas, como espaços de convivência, lazer e atividades físicas.
Entre os destaques está a academia posicionada em um ponto elevado do edifício, com vista aberta para a região, além de ambientes como piscina, brinquedoteca, Family Club, e áreas voltadas para encontros entre moradores.
A proposta do empreendimento acompanha uma tendência cada vez mais presente no mercado imobiliário: a valorização do tempo e da proximidade. Morar perto de tudo reduz deslocamentos e permite uma rotina mais prática, fator que tem influenciado a decisão de compra, principalmente em áreas em desenvolvimento estruturado.
Veja como será o projeto
Para apresentar melhor a proposta do empreendimento, a Perplan preparou uma página especial com todos os detalhes do Apoema Residence, incluindo perspectivas e o conceito do projeto.
👉 Clique aqui pra conhecer os detalhes do Apoema Residence.
O nome do empreendimento também reforça esse posicionamento. Apoema tem origem tupi e está ligado à ideia de visão ampliada, de enxergar mais longe. O conceito dialoga com um público que busca tomar decisões com base no momento atual da cidade e nas transformações em curso.
A incorporadora responsável pelo projeto, a Perplan Incorporação, atua há mais de duas décadas no mercado e acumula experiência em diferentes regiões do país. São mais de 45 empreendimentos lançados e mais de 9 mil unidades entregues, com atuação em mais de 10 cidades.
A empresa aposta na região como um dos principais eixos de valorização de Rio Preto e entende que o desenvolvimento do entorno contribui diretamente para o desempenho dos empreendimentos.
O Apoema Residence está em fase de pré-lançamento, com abertura de cadastro para interessados. A etapa atual busca apresentar o projeto ao público e reunir potenciais compradores antes do início oficial das vendas.
Com a expansão da Zona Sul e a consolidação de novos bairros planejados, a expectativa é que empreendimentos como o Apoema passem a ocupar papel importante na configuração urbana da cidade nos próximos anos.
Apoema Residence
https://apoemaresidence.perplan.com.br/