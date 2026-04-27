Novo projeto imobiliário chega a Rio Preto e reforça transformação da Zona Sul

Conteúdo patrocinado por Perplan Incorporação

O crescimento urbano de São José do Rio Preto tem redesenhado o mapa da cidade nos últimos anos. Entre as regiões que mais ganham destaque está a Zona Sul, que concentra novos empreendimentos, expansão de serviços e mudanças no estilo de vida da população. Aqui nasce o Apoema Residence, novo projeto da Perplan Incorporação com lançamento previsto para breve.

Localizado ao lado do Shopping Iguatemi, o empreendimento será implantado no Reservas do Sul, área planejada que vem se consolidando como um dos principais pontos de desenvolvimento da cidade. A região tem atraído investimentos e ampliado sua estrutura, criando um ambiente que combina moradia, conveniência e mobilidade.

Diferente de outras fases de crescimento urbano, o movimento atual da Zona Sul está mais associado à qualidade de vida e à organização do espaço. A proximidade com centros comerciais, restaurantes, academias e serviços tem influenciado diretamente na escolha de quem busca um novo endereço.

O projeto prevê apartamentos com metragens de 88, 97 e 118 metros quadrados. A proposta inclui áreas comuns que acompanham diferentes rotinas, como espaços de convivência, lazer e atividades físicas.

Entre os destaques está a academia posicionada em um ponto elevado do edifício, com vista aberta para a região, além de ambientes como piscina, brinquedoteca, Family Club, e áreas voltadas para encontros entre moradores.

A proposta do empreendimento acompanha uma tendência cada vez mais presente no mercado imobiliário: a valorização do tempo e da proximidade. Morar perto de tudo reduz deslocamentos e permite uma rotina mais prática, fator que tem influenciado a decisão de compra, principalmente em áreas em desenvolvimento estruturado.