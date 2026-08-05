Jazz Residencial promove condição inédita para unidades limitadas na zona sul de Rio Preto
Ação especial acontece no dia 22 de agosto e oferece 15 unidades limitadas, com descontos a partir de R$ 52 mil, condições facilitadas e fluxo de pagamento exclusivo.
Conteúdo patrocinado por Karvas
Quem deseja conquistar um imóvel na região que mais cresce e se valoriza em São José do Rio Preto terá uma oportunidade única no próximo dia 22 de agosto. O Jazz Residencial, empreendimento da Karvas, realizará uma ação especial para impulsionar a comercialização de 15 unidades limitadas, oferecendo descontos a partir de R$ 52 mil, além de condições facilitadas e um fluxo de pagamento exclusivo, desenvolvido especialmente para a campanha.
Com unidades limitadas e em fase final de obras, o Jazz Residencial se consolida como uma das melhores opções para quem busca morar ou investir na zona sul da cidade, reunindo localização estratégica, infraestrutura completa e excelente custo-benefício.
Um dos grandes diferenciais do empreendimento é a área de lazer, considerada uma das mais completas da região. Em um mercado onde os terrenos estão cada vez menores e os espaços de convivência mais limitados, o Jazz se destaca por oferecer ambientes amplos, planejados e diversificados para toda a família.
Entre os destaques está o exclusivo Club House, um espaço reservado para eventos particulares, que conta com salão de festas integrado a uma piscina exclusiva. Dessa forma, aniversários e confraternizações acontecem com mais conforto e privacidade, permitindo que os convidados aproveitem um ambiente independente da área de lazer principal do condomínio. O espaço tem capacidade para até 35 pessoas.
A localização também é um dos principais atrativos. Situado na zona sul de São José do Rio Preto, o Jazz Residencial possui fácil acesso às principais avenidas e rodovias, além de estar próximo de importantes centros comerciais, escolas, hospitais, supermercados e serviços, proporcionando mais praticidade para o dia a dia.
Os apartamentos possuem metragens entre 67 m² e 80 m², com opções de 2 ou 3 dormitórios, todos com suíte, plantas modernas e bem distribuídas, atendendo a diferentes perfis de famílias e investidores.
Outro diferencial é a facilidade de financiamento. O empreendimento é financiado pelo Banco do Brasil, permitindo que os compradores elegíveis tenham acesso às condições da taxa Pró-Cotista, uma das modalidades de crédito imobiliário mais competitivas do mercado, tornando a aquisição do imóvel ainda mais vantajosa.
Oportunidade diferenciada
Para quem aguardava o momento ideal para comprar um imóvel, a campanha do dia 22 de agosto representa uma oportunidade diferenciada. Serão apenas 15 unidades limitadas, com descontos a partir de R$ 52 mil, condições facilitadas de negociação e um fluxo de pagamento exclusivo, válido enquanto durarem as unidades disponíveis.
A expectativa é de que as unidades da campanha sejam rapidamente comercializadas, marcando a reta final da comercialização de um dos empreendimentos de maior destaque da zona sul de São José do Rio Preto, que já se encontra em fase final de obras.
Serviço
Jazz Residencial
Av. Paulo de Oliveira e Silva, 791 – Jd. São Marcos
(17) 99664-9709
jazzresidencial.com.br