Jazz Residencial promove condição inédita para unidades limitadas na zona sul de Rio Preto

Conteúdo patrocinado por Karvas

Quem deseja conquistar um imóvel na região que mais cresce e se valoriza em São José do Rio Preto terá uma oportunidade única no próximo dia 22 de agosto. O Jazz Residencial, empreendimento da Karvas, realizará uma ação especial para impulsionar a comercialização de 15 unidades limitadas, oferecendo descontos a partir de R$ 52 mil, além de condições facilitadas e um fluxo de pagamento exclusivo, desenvolvido especialmente para a campanha.

Com unidades limitadas e em fase final de obras, o Jazz Residencial se consolida como uma das melhores opções para quem busca morar ou investir na zona sul da cidade, reunindo localização estratégica, infraestrutura completa e excelente custo-benefício.

Um dos grandes diferenciais do empreendimento é a área de lazer, considerada uma das mais completas da região. Em um mercado onde os terrenos estão cada vez menores e os espaços de convivência mais limitados, o Jazz se destaca por oferecer ambientes amplos, planejados e diversificados para toda a família.

Entre os destaques está o exclusivo Club House, um espaço reservado para eventos particulares, que conta com salão de festas integrado a uma piscina exclusiva. Dessa forma, aniversários e confraternizações acontecem com mais conforto e privacidade, permitindo que os convidados aproveitem um ambiente independente da área de lazer principal do condomínio. O espaço tem capacidade para até 35 pessoas.

A localização também é um dos principais atrativos. Situado na zona sul de São José do Rio Preto, o Jazz Residencial possui fácil acesso às principais avenidas e rodovias, além de estar próximo de importantes centros comerciais, escolas, hospitais, supermercados e serviços, proporcionando mais praticidade para o dia a dia.

Os apartamentos possuem metragens entre 67 m² e 80 m², com opções de 2 ou 3 dormitórios, todos com suíte, plantas modernas e bem distribuídas, atendendo a diferentes perfis de famílias e investidores.

Outro diferencial é a facilidade de financiamento. O empreendimento é financiado pelo Banco do Brasil, permitindo que os compradores elegíveis tenham acesso às condições da taxa Pró-Cotista, uma das modalidades de crédito imobiliário mais competitivas do mercado, tornando a aquisição do imóvel ainda mais vantajosa.