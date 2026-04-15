O uso de antidepressivos e o papel da Serotonina e Noradrenalina na Nutrologia

Os antidepressivos são medicamentos amplamente utilizados no tratamento de transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade. Entre os principais neurotransmissores envolvidos nesses quadros estão a serotonina e a noradrenalina, substâncias químicas essenciais para a regulação do humor, da energia e da resposta ao estresse. Na prática do médico nutrólogo, embora o foco não seja diretamente o tratamento psiquiátrico, há um interesse crescente em compreender a influência desses neurotransmissores e como a reposição de polipeptídeos pode atuar como coadjuvante no tratamento da saúde mental.

Serotonina e Noradrenalina: Funções e Relevância

A serotonina, conhecida como o “neurotransmissor do bem-estar”, desempenha um papel fundamental no controle do humor, do sono, do apetite e até mesmo na cognição. Já a noradrenalina, além de participar da regulação do humor, está relacionada à atenção, motivação e resposta ao estresse. Desequilíbrios nesses neurotransmissores estão associados ao desenvolvimento de transtornos depressivos e de ansiedade. Com isso, os antidepressivos mais utilizados, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN), atuam diretamente no aumento da disponibilidade desses neurotransmissores no sistema nervoso central.

A especialidade da nutrologia tem como foco a relação entre o metabolismo e a saúde geral, e estudos demonstram que fatores como deficiência de nutrientes e desequilíbrios metabólicos podem influenciar negativamente os níveis de serotonina e noradrenalina, agravando sintomas de depressão e ansiedade.

Uma Abordagem Integrada

Embora o uso de antidepressivos seja, muitas vezes, indispensável para o manejo de condições psiquiátricas, a abordagem integrativa da nutrologia pode potencializar os efeitos do tratamento. A reposição de nutrientes essenciais para a saúde cerebral pode atuar como coadjuvante, melhorando a eficácia dos medicamentos e promovendo bem-estar geral.

Além disso, a avaliação de marcadores metabólicos e hormonais, realizada pelo nutrólogo, pode identificar desequilíbrios que afetam a saúde mental, como a dosagem bioquímica da serotonina e das catecolaminas — entre elas, dopamina, noradrenalina e adrenalina —, além do perfil metabólico, com a dosagem de insulina, hormônios tireoidianos e, não menos importante, o hormônio do crescimento (GH), conferindo maior assertividade na busca pelo melhor tratamento.

O uso de antidepressivos e o impacto da serotonina e da noradrenalina na saúde mental são temas de grande relevância, e a integração que a nutrologia oferece permite uma abordagem mais completa para o tratamento de transtornos mentais, destacando sempre a importância das dosagens bioquímicas, da reposição de polipeptídeos e do equilíbrio metabólico como aliados para um cérebro saudável.

Fica a dica!

Dr Julio Palazzo de Mello

Médico Nutrólogo

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