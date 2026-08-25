iFood, Bella Capri e Porecatu discutem futuro da alimentação em Rio Preto

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O uso de dados para definir preços e cardápios, o crescimento do delivery, a expansão das franquias e as mudanças no comportamento do consumidor serão discutidos em Rio Preto por executivos do iFood, Bella Capri, Porecatu e representantes do setor de hotelaria e gastronomia.

O encontro será realizado no dia 3 de setembro, a partir das 18h30, durante a quinta edição do Acirp Conecta. Com o tema “O Novo Cardápio dos Negócios”, o evento ocorrerá no Auditório Acirp “Anatol Konarski”.

O debate acontece em um mercado que movimenta bilhões de reais e reúne negócios de diferentes portes. Em 2025, a alimentação fora do lar movimentou R$ 287,9 bilhões no país, segundo o estudo ID Food Service, realizado pela Wise Sales em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. O Brasil encerrou o ano com aproximadamente 1,2 milhão de estabelecimentos ativos no segmento, dos quais 72% eram pequenos negócios.