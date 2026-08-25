iFood, Bella Capri e Porecatu discutem futuro da alimentação em Rio Preto
Acirp Conecta V será realizado em 3 de setembro e vai abordar como dados, tecnologia e novos hábitos de consumo estão mudando o mercado de alimentos e bebidas
Conteúdo patrocinado por Acirp
O uso de dados para definir preços e cardápios, o crescimento do delivery, a expansão das franquias e as mudanças no comportamento do consumidor serão discutidos em Rio Preto por executivos do iFood, Bella Capri, Porecatu e representantes do setor de hotelaria e gastronomia.
O encontro será realizado no dia 3 de setembro, a partir das 18h30, durante a quinta edição do Acirp Conecta. Com o tema “O Novo Cardápio dos Negócios”, o evento ocorrerá no Auditório Acirp “Anatol Konarski”.
O debate acontece em um mercado que movimenta bilhões de reais e reúne negócios de diferentes portes. Em 2025, a alimentação fora do lar movimentou R$ 287,9 bilhões no país, segundo o estudo ID Food Service, realizado pela Wise Sales em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. O Brasil encerrou o ano com aproximadamente 1,2 milhão de estabelecimentos ativos no segmento, dos quais 72% eram pequenos negócios.
A tecnologia passou a ocupar uma parte importante dessa conta. Pesquisa da Abrasel mostra que os aplicativos de entrega já representam 29,9% do faturamento dos estabelecimentos que trabalham com delivery. Além das vendas, as plataformas concentram informações sobre horários, frequência de compra, preferências, localização e resposta do consumidor a preços e promoções.
Para discutir essas mudanças, o Acirp Conecta V receberá Victória Fávaro, executiva de contas estratégicas do iFood, e Mariana Zaidan Ribeiro, key account nacional da plataforma. Elas apresentarão a visão de uma empresa que conecta consumidores e estabelecimentos em todo o país e utiliza dados para acompanhar hábitos de compra e decisões do mercado.
O varejo será representado por Eduardo Pinheiro da Silva, diretor comercial do Porecatu. A participação deve abordar experiência de compra, integração entre lojas físicas e canais digitais, relacionamento com fornecedores e as mudanças no comportamento de quem frequenta os supermercados.
Ronaldo Couto, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Rio Preto e diretor do Sinhores, levará ao encontro a perspectiva de bares, restaurantes, hotéis e demais empresas que dependem diretamente do consumo, da circulação de pessoas e do desempenho da economia regional.
A mediação será de Guto Covizzi, CEO da Bella Capri. À frente de uma rede que cresceu por meio do sistema de franquias, Covizzi conduzirá a conversa sobre expansão, padronização, gestão, tecnologia e os desafios para manter a identidade da marca em diferentes unidades.
Segundo o presidente da Acirp, Jean Daher, o objetivo é aproximar experiências de diferentes pontos da cadeia de alimentos e bebidas.
“Quem atua nesse mercado já precisa tomar decisões com base em dados, tecnologia e comportamento. O desafio é transformar essas informações em eficiência, margem e relacionamento com o consumidor. O Acirp Conecta coloca no mesmo palco quem vive essa realidade no delivery, no varejo, nas franquias e na gastronomia”, afirma Daher.
A programação será voltada a empresários, gestores, profissionais de vendas, representantes da indústria, donos de bares e restaurantes, franqueados, varejistas e empreendedores interessados em entender como as mudanças no consumo afetam decisões como preço, cardápio, estoque, atendimento, distribuição e expansão.
As inscrições são gratuitas para associados da Acirp. Para não associados, o ingresso custa R$ 250. As vagas são limitadas.
Serviço
Acirp Conecta V – O Novo Cardápio dos Negócios
Data: 3 de setembro de 2026
Horário: 18h30
Local: Auditório Acirp “Anatol Konarski”
Endereço: Avenida Bady Bassitt, 4.052, Jardim Alto Rio Preto
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/acirp-conecta-v-o-novo-cardapio-dos-negocios/3517414
Gratuito