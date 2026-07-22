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Hugo Fabbri reforça investimentos na região do Plaza Avenida Shopping com o Cambuí

Empreendimento já está em comercialização e dá continuidade ao masterplan do Reserva da Mata, consolidando um bairro planejado entre as regiões de maior valorização de São José do Rio Preto

por Núcleo Digital
Publicado em 22/07/2026 às 12:42
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O Cambuí Reserva da Mata foi pensado para unir conforto, praticidade e qualidade de vida em um dos bairros mais valorizados de Rio Preto (Divulgação)
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O Cambuí Reserva da Mata foi pensado para unir conforto, praticidade e qualidade de vida em um dos bairros mais valorizados de Rio Preto (Divulgação)
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A Hugo Fabbri Incorporadora amplia sua atuação em São José do Rio Preto com o Cambuí Reserva da Mata, empreendimento que já está em comercialização e marca mais um investimento da empresa na região do Plaza Avenida Shopping. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 138 milhões, o projeto dá continuidade ao desenvolvimento do bairro planejado Reserva da Mata, consolidado como um dos principais vetores de expansão imobiliária da cidade.

Localizado na Avenida Nabuco Parreira Andrade, o empreendimento ocupa uma área de mais de 21,7 mil m² e contará com uma torre de 144 apartamentos, distribuídos em plantas de 64,30 m², 74,30 m² e 112,30 m². As unidades atendem diferentes perfis de moradores, com opções de dois dormitórios (sendo um suíte), duas suítes e três suítes, aliando conforto, funcionalidade e qualidade de vida.

Um dos diferenciais do Cambuí Reserva da Mata está justamente em sua localização, a zona sul da cidade. O empreendimento está inserido em um entorno que reúne comércio, serviços, instituições de ensino, centros de saúde, gastronomia, lazer e importantes corredores de mobilidade, como as avenidas José Munia e Dr. Alberto Andaló, além do fácil acesso à Rodovia Washington Luís.

Ao lado do Parque Urbano Fred Navarro, o Cambuí oferece mais contato com a natureza sem abrir mão da cidade (Divulgação)
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Ao lado do Parque Urbano Fred Navarro, o Cambuí oferece mais contato com a natureza sem abrir mão da cidade (Divulgação)

O projeto ainda dá continuidade à atuação de Hilton Hugo da Silva Fabbri, presidente da Hugo Fabbri Incorporadora, na região. Ao longo de sua trajetória, o empresário participou do lançamento e desenvolvimento de empreendimentos que ajudaram a consolidar o bairro planejado Reserva da Mata como um dos principais vetores de valorização imobiliária de São José do Rio Preto, entre eles o Ipê da Mata (2018), o Holt Place (2020) e o Pátio Pitangueiras (2022). Os três projetos apresentaram expressiva valorização ao longo dos últimos anos — 82,93%, 90,91% e 55,60%, respectivamente — evidenciando o potencial de crescimento da região e a confiança do mercado.

O Cambuí Reserva a Mata chega para dar sequência a essa trajetória, reforçando a estratégia da incorporadora de desenvolver empreendimentos em localizações com infraestrutura consolidada, mobilidade, áreas verdes e elevado potencial de valorização. “Acreditamos que um empreendimento começa muito antes da porta de entrada do apartamento. Ele começa na escolha do endereço, na qualidade do entorno e na forma como as pessoas vivem a cidade. O Cambuí traduz exatamente essa visão: um projeto pensado para quem valoriza praticidade, mobilidade, contato com a natureza e qualidade de vida", afirma Hilton Hugo da Silva Fabbri, presidente da Hugo Fabbri Incorporadora.

Tecnologia e sustentabilidade caminham juntas: energia fotovoltaica, reuso de água e infraestrutura para veículos elétricos fazem parte do projeto (Divulgação)
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Tecnologia e sustentabilidade caminham juntas: energia fotovoltaica, reuso de água e infraestrutura para veículos elétricos fazem parte do projeto (Divulgação)

Um parque no quintal

Outro diferencial do empreendimento é sua integração com o Parque Urbano Fred Navarro, área verde de convivência e lazer ao lado do empreendimento. A proximidade amplia a sensação de bem-estar e reforça um conceito cada vez mais valorizado pelo mercado imobiliário: viver próximo à natureza sem abrir mão da conveniência de uma localização urbana consolidada. Com mais de seis mil metros quadrados de espaços abertos, o parque conta áreas de contemplação para fazer atividades ao ar livre, pista de caminhada, playground e mata nativa preservada.

Os diferenciais do Cambuí Reserva da Mata também são potencializados pelas características do próprio bairro planejado. O Reserva da Mata é o único da região a contar com infraestrutura de fiação subterrânea, solução que elimina a rede aérea e contribui para uma paisagem urbana mais organizada e valorizada. Soma-se a isso um mercado imobiliário aquecido, marcado pela baixa vacância e pela demanda crescente por imóveis, tanto para compra quanto para locação.

“O Cambuí Reserva da Mata foi concebido para atender famílias que valorizam conforto, funcionalidade e qualidade de vida, sem abrir mão de uma localização estratégica. Ao mesmo tempo, oferece uma oportunidade para quem deseja migrar para um imóvel mais amplo e com um padrão construtivo diferenciado. Já para o investidor, reúne atributos que sustentam o potencial de valorização, a liquidez e a formação de patrimônio”, afirma Hilton Hugo da Silva Fabbri.

Lazer completo para todas as fases da vida. Piscina com borda infinita, spa, academia, espaço gourmet, brinquedoteca e muito mais para aproveitar todo (Divulgação)
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Lazer completo para todas as fases da vida. Piscina com borda infinita, spa, academia, espaço gourmet, brinquedoteca e muito mais para aproveitar todo (Divulgação)

Entre os destaques arquitetônicos do projeto está a piscina com borda infinita voltada para o parque, proporcionando uma vista privilegiada da área verde. O empreendimento contará ainda com spa privativo, academia, salão de festas, brinquedoteca, playground, espaço gourmet externo, lavanderia, office, pet place, pet care, bike station, car wash, quadra de chute ao gol e áreas voltadas ao convívio e ao bem-estar.

“Morar bem transcende o próprio imóvel. É estar cercado pelo que faz diferença na rotina: mobilidade, conveniência, áreas verdes, serviços, comércio, educação e lazer. É olhar ao redor e encontrar uma cidade preparada para oferecer mais qualidade de vida todos os dias”, acrescenta.

O projeto conta também com box privativo individual no andar para todas as unidades, recurso que amplia a praticidade no dia a dia dos moradores. Também contempla itens de acessibilidade, como portas com 80 centímetros de largura, além de medidas voltadas à sustentabilidade e à eficiência operacional. Entre elas, estão o sistema de reuso da água proveniente da condensação dos aparelhos de ar-condicionado e as torneiras com fechamento automático e arejadores, que contribuem para a economia de água; a geração de energia por placas fotovoltaicas, destinada a abastecer parte do consumo das áreas compartilhadas, reduzindo os custos condominiais e o impacto ambiental; e a infraestrutura para carregamento de veículos elétricos.

O estande de vendas e o apartamento decorado do Cambuí Reserva da Mata já estão abertos à visitação. No espaço, os visitantes podem conhecer os principais diferenciais do projeto, os acabamentos, as plantas e o conceito arquitetônico do empreendimento, localizado na Rotatória 1 da Avenida Nabuco Parreira Andrade, 350, no Residencial Reserva da Mata.

Apartamentos com plantas inteligentes de 64, 74 e 112 m², desenvolvidos para acompanhar diferentes estilos de vida com conforto e funcionalidade (Divulgação)
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Apartamentos com plantas inteligentes de 64, 74 e 112 m², desenvolvidos para acompanhar diferentes estilos de vida com conforto e funcionalidade (Divulgação)

Mercado

A Hugo Fabbri Incorporadora mantém um banco de áreas composto por 12 terrenos estratégicos, distribuídos entre São José do Rio Preto (nove áreas) e Ribeirão Preto (três áreas). Juntas, as áreas representam um Valor Geral de Vendas (VGV) bruto estimado em R$ 1,745 bilhão, sendo R$ 1,352 bilhão em São José do Rio Preto e R$ 392,9 milhões em Ribeirão Preto, reforçando o potencial de expansão da incorporadora nos dois principais mercados em que atua.

O histórico de investimentos da Hugo Fabbri evidencia a aposta em regiões com elevado potencial de desenvolvimento. A empresa foi pioneira ao lançar Matiz no Reservas do Sul, contribuindo para a ocupação de uma área que hoje registra forte valorização imobiliária. Com o Cambuí Reserva da Mata em comercialização, a Hugo Fabbri reforça sua estratégia de desenvolver empreendimentos em bairros planejados e regiões com infraestrutura consolidada, ampliando sua presença em um dos principais eixos de crescimento imobiliário de São José do Rio Preto.

Mais do que um endereço, um novo jeito de viver (Divulgação)
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Mais do que um endereço, um novo jeito de viver (Divulgação)

Sobre a Hugo Fabbri Incorporadora

A Hugo Fabbri Incorporadora é uma empresa sediada em São José do Rio Preto especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais de médio e alto padrão. Fundada pelo engenheiro Hilton Hugo da Silva Fabbri, profissional com mais de três décadas de atuação no setor e participação em mais de 20 lançamentos imobiliários, a incorporadora atua em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto com foco em projetos que combinam localização estratégica, soluções arquitetônicas diferenciadas, qualidade construtiva e práticas sustentáveis.

Serviço
Site: hugofabbri.com.br
Instagram: @hugofabbriincorporadora
Stand e decorado: Rotatória 1 da Avenida Nabuco Parreira Andrade, 350 - Lote 04 da Quadra 01, Residencial Reserva da Mata