Hugo Fabbri reforça investimentos na região do Plaza Avenida Shopping com o Cambuí

Conteúdo patrocinado por Hugo Fabbri

A Hugo Fabbri Incorporadora amplia sua atuação em São José do Rio Preto com o Cambuí Reserva da Mata, empreendimento que já está em comercialização e marca mais um investimento da empresa na região do Plaza Avenida Shopping. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 138 milhões, o projeto dá continuidade ao desenvolvimento do bairro planejado Reserva da Mata, consolidado como um dos principais vetores de expansão imobiliária da cidade.

Localizado na Avenida Nabuco Parreira Andrade, o empreendimento ocupa uma área de mais de 21,7 mil m² e contará com uma torre de 144 apartamentos, distribuídos em plantas de 64,30 m², 74,30 m² e 112,30 m². As unidades atendem diferentes perfis de moradores, com opções de dois dormitórios (sendo um suíte), duas suítes e três suítes, aliando conforto, funcionalidade e qualidade de vida.

Um dos diferenciais do Cambuí Reserva da Mata está justamente em sua localização, a zona sul da cidade. O empreendimento está inserido em um entorno que reúne comércio, serviços, instituições de ensino, centros de saúde, gastronomia, lazer e importantes corredores de mobilidade, como as avenidas José Munia e Dr. Alberto Andaló, além do fácil acesso à Rodovia Washington Luís.