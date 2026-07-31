Hospital Beneficência Portuguesa oferece ampla estrutura para exames e procedimentos com qualidade e segurança

Conteúdo patrocinado por Beneficência Portuguesa

Referência em assistência à saúde em São José do Rio Preto, o Hospital Beneficência Portuguesa disponibiliza uma ampla estrutura para a realização de exames e procedimentos, atendendo pacientes de diferentes planos de saúde, conforme a cobertura contratual, além de pacientes particulares.

Com tecnologia de ponta, corpo clínico especializado e equipes multiprofissionais, a instituição realiza desde exames de imagem e diagnósticos até procedimentos de alta complexidade, sempre priorizando segurança, precisão e atendimento humanizado.

Entre os serviços oferecidos estão tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, radiologia geral, angiotomografia, exames cardiológicos, eletroencefalograma (EEG), endoscopia, colonoscopia, ecoendoscopia, broncoscopia, pHmetria e manometria esofágica, além de hemodinâmica, hemodiálise, quimioterapia, mucosectomia e uma completa estrutura para exames laboratoriais.

Outro diferencial da Beneficência Portuguesa é concentrar, em um único local, diferentes especialidades, equipamentos de alta tecnologia e profissionais qualificados, proporcionando mais comodidade aos pacientes e maior integração entre diagnóstico e tratamento.

Os exames e procedimentos são realizados seguindo rigorosos protocolos de qualidade e segurança, em uma estrutura preparada para atender desde casos de rotina até situações de maior complexidade.

Os pacientes podem consultar a disponibilidade dos serviços e a cobertura do seu plano de saúde diretamente com a instituição. Também há atendimento particular.

Para mais informações e agendamentos, os telefones de contato são (17) 2139-1800 e (17) 3211-6110.

A Beneficência Portuguesa reafirma, diariamente, seu compromisso com a excelência assistencial, oferecendo à população uma estrutura completa, aliando tecnologia, experiência médica e atendimento humanizado para garantir diagnósticos precisos e tratamentos seguros.



Hospital Beneficência Portuguesa

Site: https://beneriopreto.com.br

Endereço: Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Redentora

São José do Rio Preto