Franquia Talismã Seguros inaugura sede em Rio Preto e acelera expansão nacional com investimento a partir de R$ 25 mil
Fundador da empresa, Adriano Ferreira transformou uma trajetória marcada por dificuldades financeiras em uma rede presente em 12 estados
Conteúdo patrocinado por Talismã Seguros
A nova sede da Talismã Seguros em São José do Rio Preto representa mais do que uma mudança de endereço. Para o fundador da empresa, Adriano Ferreira, a decisão marca um novo capítulo de uma história construída com persistência, aprendizado e visão de futuro.
Hoje presente em 12 estados brasileiros, a franquia especializada em seguros, benefícios e serviços financeiros chega à região com planos ambiciosos de expansão, mas suas origens remontam a uma realidade muito diferente.
Natural de Marabá (PA), Adriano começou a trabalhar aos 13 anos para ajudar nas despesas da família. Passou por escritórios de contabilidade, lojas e concessionárias até conhecer o mercado de seguros. Em 2008, uma crise econômica regional mudou completamente seus planos.
Com o fechamento de siderúrgicas no Pará, perdeu o emprego e se viu diante de uma decisão que definiria sua trajetória profissional.
“Eu sabia que não queria mais trabalhar para ninguém, mas também não sabia por onde começar”, relembra.
O desafio de empreender
A oportunidade surgiu em 2009, quando adquiriu um pequeno escritório de venda de planos de saúde. A estrutura era simples: uma mesa, três cadeiras e um laptop. Os desafios, porém, eram grandes.
O negócio enfrentou dificuldades logo nos primeiros anos. Após perder o principal contrato que mantinha a operação, Adriano viu as dívidas ultrapassarem R$ 1 milhão. Mesmo diante do cenário adverso, Adriano decidiu investir em conhecimento e especialização. Após obter a certificação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), fundou oficialmente a Talismã Seguros, em 2012, na cidade de Parauapebas (PA).
“Pensei várias vezes em desistir, mas cada tombo me ensinou algo valioso. A Talismã nasceu da necessidade e cresceu com a persistência”, afirma.
Crescimento em um mercado em expansão
O desenvolvimento da empresa acompanhou a evolução do mercado de seguros brasileiro. O setor vive um ciclo de expansão sustentada. Projeções da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) indicam crescimento de 5,7% em 2026, com arrecadação estimada em R$ 808 bilhões. O avanço reflete uma maior conscientização sobre a importância da proteção financeira e patrimonial, além da busca por soluções voltadas à gestão de riscos e ao planejamento de longo prazo.
Foi nesse contexto que a Talismã Seguros ampliou sua atuação e passou a investir na expansão por meio do franchising. A estratégia ganhou força durante a pandemia, período em que a busca por seguros cresceu e abriu novas oportunidades para o setor.
Em poucos anos, a rede saltou de três unidades para 25 franquias distribuídas em 12 estados brasileiros. A meta é alcançar 150 unidades nos próximos 12 meses. Para isso, a Talismã Seguros oferece dois modelos de negócios, o Home Based, com investimento inicial a partir de R$ 25 mil, e o Office, de R$ 40 mil.
Rio Preto no centro da estratégia
A transferência da sede para São José do Rio Preto está alinhada ao objetivo de acelerar o crescimento da marca. Segundo a empresa, a cidade foi escolhida por reunir um ambiente favorável aos negócios, além de ser reconhecida nacionalmente pela força do setor de franquias.
A expectativa é que a nova estrutura contribua para ampliar a presença da Talismã Seguros em todo o território nacional.
“O mercado de franquias e o de seguros crescem ano a ano no Brasil. São segmentos consolidados que oferecem mais segurança para o empreendedor. Nosso objetivo é alcançar todos os estados e fortalecer a presença da Talismã Seguros de forma nacional”, destaca Ferreira.
Atendimento consultivo e amplo portfólio
Um dos diferenciais da Talismã Seguros é o modelo de atendimento consultivo, focado em identificar as necessidades específicas de cada cliente. Atualmente, a empresa oferece acesso a mais de 30 seguradoras e cerca de 300 produtos, contemplando seguros, benefícios e serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas.
A empresa também investe em modelos de negócios acessíveis para empreendedores interessados em atuar no setor, acompanhando uma tendência de crescimento contínuo do mercado brasileiro de seguros.
“O mercado de seguros no Brasil cresce de forma consistente há décadas, independentemente de crises econômicas ou políticas. Nossa proposta é democratizar o acesso ao empreendedorismo no setor, com baixo risco e alto potencial de retorno”, afirma Ferreira.
Nova fase
A inauguração da sede em São José do Rio Preto representa um novo momento para a franquia Talismã Seguros. Mais do que uma mudança geográfica, a decisão simboliza a evolução de uma empresa que nasceu de uma iniciativa individual, superou desafios financeiros e hoje busca consolidar sua presença entre as principais redes do segmento no país.
Com foco em expansão, atendimento especializado e soluções personalizadas, a empresa inicia essa nova etapa mantendo o propósito que marcou sua origem: transformar oportunidades em crescimento sustentável.
Talismã Seguros
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