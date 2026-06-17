Franquia Talismã Seguros inaugura sede em Rio Preto e acelera expansão nacional com investimento a partir de R$ 25 mil

A oportunidade surgiu em 2009, quando adquiriu um pequeno escritório de venda de planos de saúde. A estrutura era simples: uma mesa, três cadeiras e um laptop. Os desafios, porém, eram grandes.

O negócio enfrentou dificuldades logo nos primeiros anos. Após perder o principal contrato que mantinha a operação, Adriano viu as dívidas ultrapassarem R$ 1 milhão. Mesmo diante do cenário adverso, Adriano decidiu investir em conhecimento e especialização. Após obter a certificação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), fundou oficialmente a Talismã Seguros, em 2012, na cidade de Parauapebas (PA).

“Pensei várias vezes em desistir, mas cada tombo me ensinou algo valioso. A Talismã nasceu da necessidade e cresceu com a persistência”, afirma.

Crescimento em um mercado em expansão

O desenvolvimento da empresa acompanhou a evolução do mercado de seguros brasileiro. O setor vive um ciclo de expansão sustentada. Projeções da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) indicam crescimento de 5,7% em 2026, com arrecadação estimada em R$ 808 bilhões. O avanço reflete uma maior conscientização sobre a importância da proteção financeira e patrimonial, além da busca por soluções voltadas à gestão de riscos e ao planejamento de longo prazo.

Foi nesse contexto que a Talismã Seguros ampliou sua atuação e passou a investir na expansão por meio do franchising. A estratégia ganhou força durante a pandemia, período em que a busca por seguros cresceu e abriu novas oportunidades para o setor.

Em poucos anos, a rede saltou de três unidades para 25 franquias distribuídas em 12 estados brasileiros. A meta é alcançar 150 unidades nos próximos 12 meses. Para isso, a Talismã Seguros oferece dois modelos de negócios, o Home Based, com investimento inicial a partir de R$ 25 mil, e o Office, de R$ 40 mil.