Festival da Escrita reúne variedade de produtos com até 20% de desconto na Dagostino



Conteúdo patrocinado por Comercial Dagostino

Lápis, canetas, marca-textos, lápis de cor e outros itens de papelaria fazem parte da rotina de estudantes, profissionais e de quem mantém o hábito de escrever à mão. Pensando nessa diversidade de usos, a Dagostino Papelaria e Brinquedos realiza o Festival da Escrita, campanha que reúne diferentes produtos da categoria com até 20% de desconto.

A iniciativa contempla uma seleção de materiais que vão desde itens básicos, como borrachas e apontadores, até opções voltadas para atividades criativas e organização. Entre os produtos incluídos estão lápis, canetas, marca-textos, lápis de cor, canetas hidrográficas, apontadores, borrachas, cadernos afetivos, kits e blisters.

Além de atender às demandas do dia a dia escolar, os materiais também podem ser utilizados em escritórios, estudos, atividades artísticas e projetos pessoais. A variedade de produtos permite encontrar diferentes estilos, formatos e funcionalidades em uma mesma categoria, acompanhando perfis e necessidades distintas.

O Festival da Escrita acontece por tempo limitado e os descontos são válidos enquanto durarem os estoques. A campanha integra o calendário de ações da Dagostino e reforça a proposta da papelaria de oferecer variedade de produtos para diferentes momentos da rotina.

Com unidades em Nova Granada e São José do Rio Preto, a Dagostino atende consumidores de diferentes cidades da região. Informações sobre produtos, novidades e campanhas podem ser acompanhadas pelo Instagram @dagostino_papelariaebrinquedo. O site oficial também reúne informações sobre a empresa e seu portfólio: Comercial Dagostino.

Serviço

Dagostino Papelaria e Brinquedos – Nova Granada

Rua 7 de Setembro, 715 – Centro

Telefone: (17) 3262-1507

Dagostino Papelaria e Brinquedos – São José do Rio Preto

Av. Murchid Homsi, 2900 – Quinta das Paineiras

Telefone: (17) 98107-6585