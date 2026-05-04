FACERES abre inscrições para vestibular de Medicina para o segundo semestre e reforça modelo de ensino que une inovação e alto desempenho
Com certificações internacionais, forte inserção prática e excelência acadêmica, instituição se destaca na formação de médicos preparados para o futuro
Conteúdo patrocinado por Faculdade de Medicina FACERES
Reconhecida nacionalmente pela qualidade do ensino, a Faculdade de Medicina FACERES, que alia estrutura moderna, inovação pedagógica e resultados expressivos na formação médica, está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina do segundo semestre de 2026.
Com nota máxima (5) no recredenciamento do Ministério da Educação (MEC), a FACERES registrou, neste início de ano, recorde de aprovações em programas de residência médica, superando os índices anteriores.
Os resultados incluem conquistas em instituições de referência, além de colocações de destaque, como primeiros e segundos lugares em provas altamente concorridas. As aprovações abrangem tanto as áreas básicas, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina de família quanto especialidades e subespecialidades.
FORMAÇÃO MÉDICA COMPLETA
O modelo pedagógico da FACERES prioriza a formação de médicos generalistas, com visão integral do paciente. Desde o início do curso, os alunos são inseridos na rede de saúde, vivenciando os desafios da profissão e desenvolvendo uma atuação humanizada e resolutiva.
CAPACITAÇÕES INTERNACIONAIS
A FACERES possui o terceiro maior centro de treinamento em urgências do trauma do Colégio Americano de Cirurgiões e está entre os principais centros de capacitação em cardiologia do país. Isso permite a inclusão, na matriz curricular, de certificações internacionais como BLS, ACLS, PALS e ATLS.
A formação inclui ainda capacitação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), ampliando a atuação profissional com foco em acessibilidade.
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
A FACERES oferece uma estrutura sólida, com 25 laboratórios modernos, centro de simulação com robôs de alta fidelidade, realidade virtual aplicada ao ensino e um dos maiores conjuntos de mesas anatômicas digitais do Brasil.
Os alunos contam com ampla rede de estágios em unidades básicas de saúde, UPAs, um dos maiores Centros de Medicina de Família e Comunidade do Brasil e hospitais, totalizando mais de 1.600 leitos para estágio e internato.
A biblioteca reúne mais de 20 mil livros físicos, além de acervo digital com mais de 8 mil e-books atualizados.
PESQUISA E INTERNACIONALIZAÇÃO
A FACERES mantém forte incentivo à pesquisa, com mais de 50% dos alunos envolvidos em projetos de iniciação científica, um dos maiores índices do país, segundo o MEC. Os grupos produzem publicações nacionais e internacionais de alto impacto, além da revista científica Ceres Health & Education Medical Journal, editada em inglês.
Na área internacional, a instituição mantém parcerias com universidades e centros de saúde, integrando redes acadêmicas na Europa, América Latina e países de língua portuguesa. Os alunos têm a oportunidade de cursar disciplinas com validação acadêmica no exterior.
INSCRIÇÕES ABERTAS
Localizada em um dos principais polos de saúde do país, São José do Rio Preto, a FACERES oferece um ambiente completo para a formação médica.
As inscrições para o vestibular de Medicina do segundo semestre de 2026 estão abertas até o dia 15 de maio, pelo site oficial da instituição. A prova será realizada no dia 23 de maio (sábado), com aplicação em São José do Rio Preto, São Carlos, Araçatuba, Presidente Prudente, São Paulo, Goiânia, Sinop e Uberlândia.
Serviço
Faculdade de Medicina FACERES
Telefone: (17) 3201-8200
Site: https://faceres.com.br/
Instagram: @faceresmedicina
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