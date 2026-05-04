FACERES abre inscrições para vestibular de Medicina para o segundo semestre e reforça modelo de ensino que une inovação e alto desempenho

Conteúdo patrocinado por Faculdade de Medicina FACERES

Reconhecida nacionalmente pela qualidade do ensino, a Faculdade de Medicina FACERES, que alia estrutura moderna, inovação pedagógica e resultados expressivos na formação médica, está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina do segundo semestre de 2026.

Com nota máxima (5) no recredenciamento do Ministério da Educação (MEC), a FACERES registrou, neste início de ano, recorde de aprovações em programas de residência médica, superando os índices anteriores.

Os resultados incluem conquistas em instituições de referência, além de colocações de destaque, como primeiros e segundos lugares em provas altamente concorridas. As aprovações abrangem tanto as áreas básicas, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina de família quanto especialidades e subespecialidades.

FORMAÇÃO MÉDICA COMPLETA

O modelo pedagógico da FACERES prioriza a formação de médicos generalistas, com visão integral do paciente. Desde o início do curso, os alunos são inseridos na rede de saúde, vivenciando os desafios da profissão e desenvolvendo uma atuação humanizada e resolutiva.

CAPACITAÇÕES INTERNACIONAIS

A FACERES possui o terceiro maior centro de treinamento em urgências do trauma do Colégio Americano de Cirurgiões e está entre os principais centros de capacitação em cardiologia do país. Isso permite a inclusão, na matriz curricular, de certificações internacionais como BLS, ACLS, PALS e ATLS.

A formação inclui ainda capacitação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), ampliando a atuação profissional com foco em acessibilidade.