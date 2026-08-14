Expo São José do Rio Preto 2026 se despede com programação especial neste fim de semana

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A contagem regressiva chegou ao fim. A Expo São José do Rio Preto 2026 entra em seu último fim de semana com uma programação que reúne música, gastronomia, atrações rurais e opções de entretenimento para públicos de todas as idades. Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento prepara uma despedida em grande estilo, convidando famílias e amigos a aproveitarem os últimos dias de uma das festas mais tradicionais da região.

Entre as atrações que seguem movimentando o público está a Fazendinha, um dos espaços voltados especialmente às famílias. A área proporciona às crianças um contato mais próximo com o universo rural, permitindo conhecer diferentes animais e descobrir um pouco mais sobre a rotina e as tradições do campo. A proposta combina diversão e aprendizado em uma experiência lúdica e interativa.

A gastronomia também ocupa lugar de destaque na programação. A praça de alimentação reúne opções variadas para diferentes gostos, com pratos inspirados na culinária regional, além de lanches, doces e bebidas. O espaço funciona como um ponto de encontro para quem deseja fazer uma pausa durante o passeio e aproveitar a experiência gastronômica oferecida pelo evento.