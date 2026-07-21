EXPO Rio Preto 2026 reúne negócios, tecnologia e lazer para toda a família
Evento acontece de 1º a 16 de agosto, em São José do Rio Preto, com programação voltada ao agronegócio, inovação, negócios, entretenimento e atividades gratuitas para toda a família
Conteúdo patrocinado por EXPO Rio Preto
Muito mais do que uma feira agropecuária, a EXPO Rio Preto é um dos principais encontros do agronegócio brasileiro e um patrimônio de São José do Rio Preto. Há 63 edições, o evento aproxima o campo da cidade, promove inovação, fortalece a economia e cria oportunidades para produtores, empresas e visitantes.
De 1º a 16 de agosto, o Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto recebe mais uma edição da feira, que chega ainda maior e com expectativa de movimentar R$ 50 milhões em negócios, consolidando-se como um dos eventos mais importantes do setor no Estado de São Paulo.
Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a maior do Estado em número de animais, a EXPO Rio Preto reúne milhares de exemplares das principais raças bovinas e equinas do país, além de expositores, empresas, instituições de pesquisa e produtores rurais de diversas regiões do Brasil.
Durante os 16 dias de programação, o público poderá acompanhar julgamentos de animais, leilões, exposições, encontros técnicos no InterTechs Agro — espaço dedicado ao compartilhamento de conhecimento, inovação e tecnologia para o campo —, palestras e rodadas de negócios que transformam Rio Preto em uma vitrine da inovação, da tecnologia e da excelência genética da pecuária brasileira.
Programação
A programação técnica será dividida em duas etapas. De 1º a 9 de agosto acontece a Etapa Corte, dedicada à pecuária de corte e que recebe importantes competições nacionais, como a etapa Nelore Ouro. Entre os dias 12 e 16 de agosto será realizada a Etapa Leite, com destaque para o tradicional Torneio Leiteiro da ABCGIL, uma das mais importantes competições de produtividade e melhoramento genético do país.
A expectativa é ampliar os resultados da edição anterior, que reuniu mais de 102 mil visitantes, mais de 90 expositores e movimentou aproximadamente R$ 40 milhões em negócios. Para 2026, a projeção é crescer em público, número de animais, de expositores e volume de negócios.
Mas a EXPO Rio Preto vai muito além do agronegócio. Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento foi planejado para proporcionar uma experiência completa às famílias. A programação reúne grandes shows nacionais que prometem agradar a diferentes gerações. Passam pelo palco da EXPO as duplas Clayton & Romário, Jads & Jadson, Di Paullo & Paulino, Kléo Dibah & Rafael, Lourenço & Lourival e Mato Grosso & Mathias, além do cantor Sérgio Reis e do grupo Kamisa 10, compondo uma programação musical diversificada durante os finais de semana.
Atrações para todas as idades
O lazer também ganha espaço com atrações infantis gratuitas, apresentações teatrais, personagens do universo infantil, oficinas recreativas, pintura facial, esculturas de balões, praça de alimentação, três restaurantes, entre eles o inédito restaurante kids, o retorno da fazendinha com mini animais e outra novidade desta edição: o rodeio em carneiro, pensado especialmente para divertir as crianças.
Outro atrativo será a programação da raça Mangalarga. Nos dias 1º e 2 de agosto, visitantes de todas as idades poderão participar gratuitamente de passeios a cavalo, acompanhados por profissionais especializados. Além da experiência interativa, a programação inclui julgamentos, provas de marcha e leilão da raça.
Levar as crianças à EXPO Rio Preto é também proporcionar uma experiência de aprendizado. O contato com os animais, as máquinas, as novas tecnologias e o ambiente de negócios desperta a curiosidade, aproxima os jovens da realidade do campo e ajuda a compreender a importância do agronegócio para a economia, a produção de alimentos e o desenvolvimento do país.
Ao caminhar pelos pavilhões, acompanhar os julgamentos ou conversar com produtores e expositores, crianças e adolescentes têm a oportunidade de conhecer de perto profissões, tecnologias e oportunidades que fazem parte de um dos setores mais importantes da economia brasileira. É um ambiente que inspira conhecimento, empreendedorismo e inovação.
A edição de 2026 também reforça esse compromisso com o futuro ao sediar importantes iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional, como a implantação do Centro de Excelência em Cacau e Seringueira, em parceria com o Sistema FAESP/SENAR-SP, e o projeto do Polo de Agricultura Irrigada, que beneficiará pequenos e médios produtores da região.
Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, apresentada pela FAESP/SENAR-SP e com correalização da Gaetan Shows e Eventos, a 63ª EXPO Rio Preto convida toda a população a viver uma experiência única.
Mais do que uma feira, a EXPO é um espaço onde tradição e inovação se encontram, grandes negócios acontecem e famílias compartilham momentos inesquecíveis. Um evento que fortalece o agronegócio, impulsiona a economia regional e mostra, na prática, por que o agro é de todos.
Serviço
EXPO Rio Preto 2026
Data: de 1º a 16 de agosto de 2026
Local: Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto – São José do Rio Preto (SP)
Entrada e estacionamento gratuitos