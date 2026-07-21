EXPO Rio Preto 2026 reúne negócios, tecnologia e lazer para toda a família

O lazer também ganha espaço com atrações infantis gratuitas, apresentações teatrais, personagens do universo infantil, oficinas recreativas, pintura facial, esculturas de balões, praça de alimentação, três restaurantes, entre eles o inédito restaurante kids, o retorno da fazendinha com mini animais e outra novidade desta edição: o rodeio em carneiro, pensado especialmente para divertir as crianças.

Outro atrativo será a programação da raça Mangalarga. Nos dias 1º e 2 de agosto, visitantes de todas as idades poderão participar gratuitamente de passeios a cavalo, acompanhados por profissionais especializados. Além da experiência interativa, a programação inclui julgamentos, provas de marcha e leilão da raça.

Levar as crianças à EXPO Rio Preto é também proporcionar uma experiência de aprendizado. O contato com os animais, as máquinas, as novas tecnologias e o ambiente de negócios desperta a curiosidade, aproxima os jovens da realidade do campo e ajuda a compreender a importância do agronegócio para a economia, a produção de alimentos e o desenvolvimento do país.

Ao caminhar pelos pavilhões, acompanhar os julgamentos ou conversar com produtores e expositores, crianças e adolescentes têm a oportunidade de conhecer de perto profissões, tecnologias e oportunidades que fazem parte de um dos setores mais importantes da economia brasileira. É um ambiente que inspira conhecimento, empreendedorismo e inovação.

A edição de 2026 também reforça esse compromisso com o futuro ao sediar importantes iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional, como a implantação do Centro de Excelência em Cacau e Seringueira, em parceria com o Sistema FAESP/SENAR-SP, e o projeto do Polo de Agricultura Irrigada, que beneficiará pequenos e médios produtores da região.

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, apresentada pela FAESP/SENAR-SP e com correalização da Gaetan Shows e Eventos, a 63ª EXPO Rio Preto convida toda a população a viver uma experiência única.

Mais do que uma feira, a EXPO é um espaço onde tradição e inovação se encontram, grandes negócios acontecem e famílias compartilham momentos inesquecíveis. Um evento que fortalece o agronegócio, impulsiona a economia regional e mostra, na prática, por que o agro é de todos.

Serviço

EXPO Rio Preto 2026

Data: de 1º a 16 de agosto de 2026

Local: Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto – São José do Rio Preto (SP)

Entrada e estacionamento gratuitos