Entrega da Avenida Dr. José Carlos Brambatti marca nova fase de desenvolvimento do Reservas do Sul
A região também ganhou a escultura monumental Númina, marcos que simbolizam uma nova etapa do empreendimento, que reúne mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos anunciados
Conteúdo patrocinado por Concretiza
A Concretiza Urbanismo realizou no último dia 30 de junho a entrega oficial da Avenida Dr. José Carlos Brambatti e inaugurou a escultura monumental Númina, marcos que reforçam a consolidação do complexo urbano Reservas do Sul como um dos principais vetores de expansão da zona sul de São José do Rio Preto.
Com infraestrutura concluída e uma série de investimentos privados em andamento, o novo bairro planejado fortalece sua proposta de criar uma nova centralidade urbana, integrando moradia, serviços, negócios e qualidade de vida em um mesmo endereço.
A Avenida Dr. José Carlos Brambatti, com aproximadamente três quilômetros de extensão, é o principal eixo estruturador do complexo urbano. Concebida para conectar os diferentes espaços do empreendimento, a via contribui para a mobilidade, acessibilidade e desenvolvimento da região.
A entrega ocorre em um momento de forte expansão do Reservas do Sul. O complexo reúne mais de R$ 1,3 bilhão em projetos anunciados e segue atraindo investimentos, com empreendimentos como o Matiz, da Hugo Fabbri Incorporadora, o Apoema Residence, da Perplan Incorporação, e o SoHo Business, da FAJ Empreendimentos. Também avança na região a construção da nova unidade da Start Anglo Bilingual School, ampliando a oferta de serviços e reforçando a vocação do bairro planejado.
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"Estamos celebrando muito mais do que a entrega oficial de uma avenida. Este é um momento que simboliza a consolidação de uma visão urbanística construída para o futuro de São José do Rio Preto, reunindo infraestrutura, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e valorização imobiliária em uma das regiões mais promissoras da cidade", afirma Valéria Lelis, diretora executiva da Concretiza Urbanismo.
Além da entrega da avenida, a solenidade marcou a inauguração da Númina, escultura monumental concebida pelo arquiteto Fabiano Hayasaki para homenagear as famílias, os pioneiros e todas as pessoas que contribuíram para a formação e o desenvolvimento de São José do Rio Preto.
Instalada em um dos pontos centrais do Reservas do Sul, a obra utiliza a simbologia da árvore para representar a história da cidade, conectando passado, presente e futuro por meio de referências às raízes, ao crescimento e ao legado das gerações.
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Reservas do Sul
Localizado ao lado do Shopping Iguatemi e com acesso facilitado às principais vias da cidade, o novo e moderno bairro Reservas do Sul reúne os loteamentos fechados Botanic Residence e Le Vert Residence, além de áreas destinadas a incorporações residenciais, comerciais e corporativas.
Assinado pelo arquiteto Fabiano Hayasaki e desenvolvido pela Concretiza Urbanismo, o complexo foi planejado para estabelecer uma nova centralidade na zona sul de São José do Rio Preto, criando oportunidades para moradores, investidores, empreendedores e empresas que buscam se posicionar em uma das regiões com maior potencial de valorização da cidade.
"O Reservas do Sul deixou de ser uma projeção de futuro para se tornar uma realidade consolidada. Os investimentos que chegam à região confirmam a força do projeto e mostram que estamos contribuindo para a formação de uma nova centralidade urbana em São José do Rio Preto", afirma Cesar Merenda, CEO da Concretiza Urbanismo.
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Homenagem
A avenida leva o nome do médico cardiologista Dr. José Carlos Brambatti (1954-2021), profissional que construiu uma trajetória de destaque na medicina rio-pretense. Formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté, foi sócio-fundador do Instituto do Coração Rio Preto (Incor Rio Preto), onde atuou como cardiologista clínico, responsável pelo Serviço de Ergometria e preceptor da especialização em Cardiologia reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Reconhecido por sua contribuição à área da saúde e pela formação de novas gerações de especialistas, Dr. José Carlos Brambatti também integrou o corpo clínico da Associação Portuguesa de São José do Rio Preto. A denominação da via foi aprovada pelo poder público como forma de homenagear seu legado profissional e sua contribuição para o desenvolvimento da cidade.
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Serviço:
Concretiza Urbanismo
Site: concretizaurbanismo.com.br
Instagram: @concretizaurbanismo
Telefone/WhatsApp: (17) 3512-4400
Endereço: Complexo Multifuncional Carareto - Av. Dr. José Carlos Brambatti
São José do Rio Preto, SP, 15093-570