Entrega da Avenida Dr. José Carlos Brambatti marca nova fase de desenvolvimento do Reservas do Sul

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A Concretiza Urbanismo realizou no último dia 30 de junho a entrega oficial da Avenida Dr. José Carlos Brambatti e inaugurou a escultura monumental Númina, marcos que reforçam a consolidação do complexo urbano Reservas do Sul como um dos principais vetores de expansão da zona sul de São José do Rio Preto.

Com infraestrutura concluída e uma série de investimentos privados em andamento, o novo bairro planejado fortalece sua proposta de criar uma nova centralidade urbana, integrando moradia, serviços, negócios e qualidade de vida em um mesmo endereço.

A Avenida Dr. José Carlos Brambatti, com aproximadamente três quilômetros de extensão, é o principal eixo estruturador do complexo urbano. Concebida para conectar os diferentes espaços do empreendimento, a via contribui para a mobilidade, acessibilidade e desenvolvimento da região.

A entrega ocorre em um momento de forte expansão do Reservas do Sul. O complexo reúne mais de R$ 1,3 bilhão em projetos anunciados e segue atraindo investimentos, com empreendimentos como o Matiz, da Hugo Fabbri Incorporadora, o Apoema Residence, da Perplan Incorporação, e o SoHo Business, da FAJ Empreendimentos. Também avança na região a construção da nova unidade da Start Anglo Bilingual School, ampliando a oferta de serviços e reforçando a vocação do bairro planejado.