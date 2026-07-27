Empresa de Rio Preto amplia atuação nacional e internacional e investe em novo centro de operações
Add Solution apresenta seu Experience Operation Center e destaca o papel estratégico da tecnologia para os negócios
Conteúdo patrocinado por Add Solution
Durante muito tempo, a tecnologia foi vista pelas empresas como uma área de suporte, acionada apenas quando surgia algum problema. Nos últimos anos, no entanto, esse cenário mudou. Com operações cada vez mais digitais, sistemas integrados e processos dependentes de conectividade, a infraestrutura de TI passou a ocupar um papel estratégico dentro das organizações.
Esse movimento acompanha a trajetória da Add Solution, empresa fundada em São José do Rio Preto em 2011, que completa 15 anos de atuação em 2026. Especializada em monitoramento de infraestrutura, observabilidade, cibersegurança, computação em nuvem e serviços gerenciados, a companhia expandiu sua atuação para seis países da América Latina e reúne hoje mais de 700 empresas atendidas, mais de 500 projetos entregues e cerca de 90 mil dispositivos monitorados, processando mais de 100 petabytes de dados por mês.
Tecnologia como diferencial competitivo
Independentemente do segmento, muitas empresas enfrentam desafios semelhantes quando o assunto é tecnologia. A falta de visibilidade sobre a própria infraestrutura, operações excessivamente reativas e a dificuldade em encontrar profissionais especializados estão entre os principais obstáculos observados no mercado.
Segundo a Add Solution, essas dificuldades aparecem em setores tão diversos quanto agronegócio, saúde, indústria, varejo e logística. Em comum, todos dependem de ambientes tecnológicos cada vez mais disponíveis, seguros e preparados para responder rapidamente às demandas do negócio.
Mais do que adquirir novas ferramentas, a transformação digital exige planejamento, integração entre sistemas e capacidade de utilizar dados para apoiar decisões. A tecnologia deixa de ser apenas operacional para se tornar um fator que influencia produtividade, competitividade e crescimento.
Monitorar para prevenir, e não apenas corrigir
Outro conceito que ganha espaço nas empresas é o da observabilidade, que vai além do monitoramento tradicional. Enquanto o monitoramento identifica quando um problema acontece, a observabilidade busca compreender sua origem, permitindo ações preventivas antes que ocorram impactos na operação.
Esse modelo é complementado por automações e inteligência artificial, capazes de detectar comportamentos fora do padrão, reduzir o volume de alertas repetitivos, prever capacidade de infraestrutura e executar respostas automáticas para incidentes conhecidos. O objetivo é permitir que as equipes concentrem esforços em decisões estratégicas, enquanto atividades repetitivas são automatizadas.
Nesse cenário, a cibersegurança também assume papel estratégico. À medida que empresas ampliam sua digitalização, cresce a necessidade de proteger dados, sistemas e operações contra ameaças cada vez mais sofisticadas. Mais do que evitar ataques, investir em segurança significa garantir a continuidade dos negócios, preservar informações sensíveis e reduzir riscos que podem impactar diretamente a produtividade e a reputação das organizações.
A crescente incidência de ataques cibernéticos também reforça essa necessidade. Para a empresa, segurança da informação deixou de ser uma preocupação exclusiva da área de TI e passou a fazer parte da estratégia de continuidade dos negócios, exigindo monitoramento permanente, controle de acessos, atualização constante dos ambientes e planos estruturados de resposta a incidentes.
Experiência construída em operações críticas
Ao longo de sua trajetória, a Add Solution participou de projetos considerados estratégicos em diferentes setores da economia. Entre eles estão iniciativas para empresas nacionais e multinacionais dos segmentos de varejo, saúde, logística, indústria e agronegócio, além de parcerias com fabricantes globais de tecnologia.
A empresa também mantém um modelo de atuação baseado em múltiplos fornecedores, permitindo desenvolver soluções de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, sem depender de uma única plataforma tecnológica. Esse ecossistema reúne parceiros internacionais e equipes certificadas em diferentes especialidades, abrangendo infraestrutura, cloud, segurança, monitoramento e análise de dados.
Nova sede marca um novo ciclo
Como parte das comemorações pelos 15 anos de história, a empresa inaugura uma nova sede em São José do Rio Preto e apresenta ao mercado o Experience Operation Center (EOC), ambiente criado para demonstrar, em tempo real, como funciona o monitoramento de operações críticas.
O espaço foi oficialmente apresentado durante um evento, no dia 23 de julho, voltado a clientes, parceiros, empresários e profissionais de tecnologia, reunindo demonstrações práticas, debates sobre tendências em infraestrutura, observabilidade, inteligência artificial e segurança digital, além de promover networking entre representantes de diversos setores econômicos.
Mais do que celebrar uma trajetória iniciada no interior paulista e expandida para outros países da América Latina, o novo momento simboliza uma transformação cada vez mais evidente no ambiente corporativo: a tecnologia deixou de ser apenas um recurso de apoio e passou a ocupar posição central na estratégia, na eficiência e na continuidade dos negócios.
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