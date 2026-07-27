Empresa de Rio Preto amplia atuação nacional e internacional e investe em novo centro de operações

Outro conceito que ganha espaço nas empresas é o da observabilidade, que vai além do monitoramento tradicional. Enquanto o monitoramento identifica quando um problema acontece, a observabilidade busca compreender sua origem, permitindo ações preventivas antes que ocorram impactos na operação.

Esse modelo é complementado por automações e inteligência artificial, capazes de detectar comportamentos fora do padrão, reduzir o volume de alertas repetitivos, prever capacidade de infraestrutura e executar respostas automáticas para incidentes conhecidos. O objetivo é permitir que as equipes concentrem esforços em decisões estratégicas, enquanto atividades repetitivas são automatizadas.

Nesse cenário, a cibersegurança também assume papel estratégico. À medida que empresas ampliam sua digitalização, cresce a necessidade de proteger dados, sistemas e operações contra ameaças cada vez mais sofisticadas. Mais do que evitar ataques, investir em segurança significa garantir a continuidade dos negócios, preservar informações sensíveis e reduzir riscos que podem impactar diretamente a produtividade e a reputação das organizações.

A crescente incidência de ataques cibernéticos também reforça essa necessidade. Para a empresa, segurança da informação deixou de ser uma preocupação exclusiva da área de TI e passou a fazer parte da estratégia de continuidade dos negócios, exigindo monitoramento permanente, controle de acessos, atualização constante dos ambientes e planos estruturados de resposta a incidentes.