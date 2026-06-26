Diego & Arnaldo gravam novo DVD em evento gratuito e aberto ao público em Rio Preto
Projeto "NATORA Vol. 3" será registrado neste domingo (28), na Plaza de España, com participações especiais e expectativa de reunir milhares de fãs da música sertaneja.
Conteúdo patrocinado por ZNEC Produções
São José do Rio Preto será palco de um dos principais eventos sertanejos do ano neste domingo (28). A dupla Diego & Arnaldo escolheu a cidade para a gravação do DVD "NATORA Vol. 3", projeto que será registrado em um show gratuito e aberto ao público, na Plaza de España, em frente ao Plaza Avenida Shopping.
Reconhecido por reunir grandes clássicos da música sertaneja em versões que conquistaram o público, o projeto chega à terceira edição depois do sucesso de "Vai Cair Água", um dos maiores hits da carreira da dupla. Desta vez, a proposta ganha uma dimensão ainda maior: pela primeira vez, a gravação será realizada em uma praça pública, permitindo que os fãs acompanhem de perto um momento marcante da trajetória dos artistas.
A programação começa às 14h, enquanto a gravação oficial está prevista para as 15h30. O palco receberá ainda participações especiais da cantora Mariana Fagundes, da dupla Fernando & Sorocaba e de Kleo Dibah & Rafael.
O repertório promete reunir regravações de modões sertanejos que marcaram gerações, além de músicas inéditas que passam a integrar o novo projeto.
Produzido pela ZNEC Produções, o evento tem expectativa de reunir um grande público e se tornar uma das maiores gravações musicais já realizadas em espaço aberto na cidade. Para garantir a segurança e a organização do público, haverá uma operação especial com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e demais órgãos responsáveis pelo controle do trânsito e da logística no entorno da Plaza de España.
Além de celebrar a música sertaneja, a escolha de um dos principais cartões-postais de Rio Preto reforça o caráter popular do projeto, aproximando ainda mais Diego & Arnaldo dos fãs.
Serviço
Gravação do DVD "NATORA Vol. 3" – Diego & Arnaldo
Data: 28 de junho de 2026 (domingo)
Horário: Programação a partir das 14h; gravação às 15h30
Local: Plaza de España, em frente ao Plaza Avenida Shopping, em São José do Rio Preto
Entrada: gratuita