Diego & Arnaldo gravam novo DVD em evento gratuito e aberto ao público em Rio Preto

Conteúdo patrocinado por ZNEC Produções

São José do Rio Preto será palco de um dos principais eventos sertanejos do ano neste domingo (28). A dupla Diego & Arnaldo escolheu a cidade para a gravação do DVD "NATORA Vol. 3", projeto que será registrado em um show gratuito e aberto ao público, na Plaza de España, em frente ao Plaza Avenida Shopping.

Reconhecido por reunir grandes clássicos da música sertaneja em versões que conquistaram o público, o projeto chega à terceira edição depois do sucesso de "Vai Cair Água", um dos maiores hits da carreira da dupla. Desta vez, a proposta ganha uma dimensão ainda maior: pela primeira vez, a gravação será realizada em uma praça pública, permitindo que os fãs acompanhem de perto um momento marcante da trajetória dos artistas.

A programação começa às 14h, enquanto a gravação oficial está prevista para as 15h30. O palco receberá ainda participações especiais da cantora Mariana Fagundes, da dupla Fernando & Sorocaba e de Kleo Dibah & Rafael.

O repertório promete reunir regravações de modões sertanejos que marcaram gerações, além de músicas inéditas que passam a integrar o novo projeto.

Produzido pela ZNEC Produções, o evento tem expectativa de reunir um grande público e se tornar uma das maiores gravações musicais já realizadas em espaço aberto na cidade. Para garantir a segurança e a organização do público, haverá uma operação especial com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e demais órgãos responsáveis pelo controle do trânsito e da logística no entorno da Plaza de España.

Além de celebrar a música sertaneja, a escolha de um dos principais cartões-postais de Rio Preto reforça o caráter popular do projeto, aproximando ainda mais Diego & Arnaldo dos fãs.

Serviço

Gravação do DVD "NATORA Vol. 3" – Diego & Arnaldo

Data: 28 de junho de 2026 (domingo)

Horário: Programação a partir das 14h; gravação às 15h30

Local: Plaza de España, em frente ao Plaza Avenida Shopping, em São José do Rio Preto

Entrada: gratuita