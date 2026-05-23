Diário Talks recebeu professor Pedrinho e Marcelo Costa para falar sobre educação e expansão do Colégio London

O professor Pedrinho, fundador do Colégio London, e Marcelo Costa, professor e gestor pedagógico da instituição, participaram do Diário Talks, podcast do Diário da Região, em um bate-papo sobre educação, formação integral e os desafios do ensino na atualidade.

Com 54 anos de experiência na educação, Pedrinho está há 49 anos à frente do Colégio London e também é autor de sete livros voltados à educação, gestão e formação de alunos. Já Marcelo Costa atua há 23 anos na área educacional, está há quatro anos na direção pedagógica do colégio e é autor de um livro sobre gestão escolar.

Durante o podcast, os convidados falaram sobre a expansão do Colégio London para o Ensino Fundamental 1, explicando os motivos dessa nova etapa e como a proposta representa uma evolução no projeto pedagógico da instituição. Também abordaram temas como formação integral, desenvolvimento emocional dos alunos, pensamento crítico, autonomia, inovação em sala de aula e a parceria entre escola e família.

Outro destaque da conversa foi a forma como o colégio integra tecnologia ao ensino sem perder o olhar humano, além dos diferenciais do programa de inglês com material importado da Inglaterra e a preparação dos estudantes para os desafios do vestibular e da vida acadêmica. Os educadores também comentaram sobre o desempenho consolidado do Ensino Médio e do Pré-Vestibular London, reconhecidos pelos resultados na cidade.

Confira o bate-papo na íntegra:

